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    Granta с автоматом возвращается. «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж

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    «АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, передает 9 апреля РИА Новости. Уточняется, что модель уже поступила в дилерские центры.

    «Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек. Стоимость седана с АТ — от 1 176 900 рублей, лифтбека — от 1 247 900 рублей», — цитирует сообщение «АвтоВАЗа» РИА Новости.

    Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия совмещена с 16-клапанным мотором мощностью 98 л. с. Всего компания планирует произвести около 5 тыс. таких автомобилей. Около 500 из них — предназначены для обеспечения транспортом людей с ограниченными возможностями.

    Напомним, 8 апреля «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства Granta с «автоматом». Специалисты обращают внимание, что это тот же японский агрегат от компании Jatco, который устанавливался на Granta до 2022 года.

    «АвтоВАЗ» планомерно возвращает в автомобили опции, которые были временно утрачены в связи с усилением санкционного давления. И Granta с классическим «автоматом» тому пример», — заявил президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов накануне.

    Lada Granta входит в перечень автомобилей, на которые собираются пересадить российских чиновников.

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