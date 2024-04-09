Granta с автоматом возвращается. «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж

«АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, передает 9 апреля РИА Новости. Уточняется, что модель уже поступила в дилерские центры.

«Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек. Стоимость седана с АТ — от 1 176 900 рублей, лифтбека — от 1 247 900 рублей», — цитирует сообщение «АвтоВАЗа» РИА Новости.



Четырехступенчатая автоматическая трансмиссия совмещена с 16-клапанным мотором мощностью 98 л. с. Всего компания планирует произвести около 5 тыс. таких автомобилей. Около 500 из них — предназначены для обеспечения транспортом людей с ограниченными возможностями.