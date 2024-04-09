Лазурный автобус с дымком заметили возле остановки на Ленинском проспекте

Дымящийся лазурный автобус заметили очевидцы на Ленинском проспекте в Петербурге. Пассажиров вывели из салона.
Автобус 239-го маршрута с дымком увидели возле остановки утром 9 апреля. На кадрах видно, как из салона выбегает, предположительно, водитель с огнетушителем и задействует его у заднего колеса.
По предварительным данным «Фонтанки», возгорания не было, однако на заднем левом колесе заклинило колодку, из-за чего произошло задымление. Пострадавших нет.
Тем не менее, по информации «Фонтанки», на место вызвали сотрудников МЧС, которые пролили опасный участок.