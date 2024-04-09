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    Лазурный автобус с дымком заметили возле остановки на Ленинском проспекте

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    Дымящийся лазурный автобус заметили очевидцы на Ленинском проспекте в Петербурге. Пассажиров вывели из салона.

    Автобус 239-го маршрута с дымком увидели возле остановки утром 9 апреля. На кадрах видно, как из салона выбегает, предположительно, водитель с огнетушителем и задействует его у заднего колеса.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    По предварительным данным «Фонтанки», возгорания не было, однако на заднем левом колесе заклинило колодку, из-за чего произошло задымление. Пострадавших нет.

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    Тем не менее, по информации «Фонтанки», на место вызвали сотрудников МЧС, которые пролили опасный участок.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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