Полуторагодовалого малыша спасают после падения из окна на Васильевском острове

Врачи детской больницы имени Марии Магдалины спасают полуторагодовалого мальчика после падения из окна квартиры. Несмотря на то, что высота была сравнительно небольшой, ребенок получил тяжелые травмы. Об этом 9 апреля стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).



Инцидент произошел накануне днем на улице Весельной в Василеостровском районе Петербурга. С различными травмами в тяжелом состоянии мальчик был помещен в реанимацию. Малыш вывалился из окна квартиры на втором этаже, основной удар пришелся на голову.

