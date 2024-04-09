    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 12

    0 м/с, штиль

    760мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.58eur100.22

    Полуторагодовалого малыша спасают после падения из окна на Васильевском острове

    2369
    обсудить

    Врачи детской больницы имени Марии Магдалины спасают полуторагодовалого мальчика после падения из окна квартиры. Несмотря на то, что высота была сравнительно небольшой, ребенок получил тяжелые травмы. Об этом 9 апреля стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

    Инцидент произошел накануне днем на улице Весельной в Василеостровском районе Петербурга. С различными травмами в тяжелом состоянии мальчик был помещен в реанимацию. Малыш вывалился из окна квартиры на втором этаже, основной удар пришелся на голову.

    Правоохранительные органы проводят проверку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ребенок пострадалВыпал из окнаМальчик выпал из окна
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close