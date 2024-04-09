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    «Последствия на земле уточняются». В трех регионах перехвачены беспилотники и противокорабельная ракета «Нептун»

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    Минобороны отчитывается о пресечении 9 апреля ночных атак по российским объектам с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и противокорабельной ракеты «Нептун».

    Средства ПВО уничтожили по два БПЛА в Белгородской и Воронежской областях. Кроме того, ракета сбита у побережья Крымского полуострова над акваторией Черного моря.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале в 1:38 объявил тревогу, а в 7:08 дал отбой. По его словам, дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа.

    «По предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются», — написал Гусев.

    В Белгороде и Белгородском районе сигнал ракетной опасности была запущен в 0:15 и отменен в 0:26, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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