«Последствия на земле уточняются». В трех регионах перехвачены беспилотники и противокорабельная ракета «Нептун»

Минобороны отчитывается о пресечении 9 апреля ночных атак по российским объектам с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и противокорабельной ракеты «Нептун».



Средства ПВО уничтожили по два БПЛА в Белгородской и Воронежской областях. Кроме того, ракета сбита у побережья Крымского полуострова над акваторией Черного моря.



Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале в 1:38 объявил тревогу, а в 7:08 дал отбой. По его словам, дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа.

