Малышке-панде из Московского зоопарка дали отчество после видео с пережевыванием бамбука

Панда Катюша из Московского зоопарка своими повадками все больше походит на отца Жуи. Схожесть заметили не только сотрудники зверинца, но и поклонники малышки-панды.
«Никого вам не напоминает Катюша? И поза, и удержание бамбука лежа», — написала под видео в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова 8 апреля.
Подписчики загадку сразу разгадали. В комментариях почти хором ответили — Катюша — копия папы, и даже дали ей отчество. «В батеньку, Катерина свет наш Жуиновна», — написал один из пользователей. А недавно малышка-панда копировала и действия мамы Диндин.
Маленькая Катюша совсем недавно вместе с мамой стала выходить во «взрослый» вольер, где семейством могут любоваться посетители зоопарка. До этого Диндин и Катюша жили в отдельном помещении, которое было приспособлено для родов и первых месяцев жизни малышки. 8 марта к пандам выстроилась целая очередь, чтобы увидеть их вживую.