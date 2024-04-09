Малышке-панде из Московского зоопарка дали отчество после видео с пережевыванием бамбука

Панда Катюша из Московского зоопарка своими повадками все больше походит на отца Жуи. Схожесть заметили не только сотрудники зверинца, но и поклонники малышки-панды.



«Никого вам не напоминает Катюша? И поза, и удержание бамбука лежа», — написала под видео в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова 8 апреля.