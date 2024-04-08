NASA опубликовало видео солнечного затмения

В понедельник, 8 апреля, жители Северной Америки могли наблюдать редкое природное явление — полное солнечное затмение. Космическое агентство NASA опубликовало видео всего процесса, который зафиксировали в ночь на 8 апреля 2024 года.
Автор: youtube.com/NASA
Пик затмения пришелся на Мексику. Там можно было наблюдать, как солнечный диск погас почти на 4,5 минуты. Также явление было видно в Северной Америке, на части островов в Атлантическом и Тихом океанах.
Всего затмение Солнца продлилось более пяти часов, с 18:42 до 23:52 мск, включая частные фазы. Россиянам увидеть затмение не удалось — оно не наблюдалось в широтах нашей страны.
Затмения Солнца и Луны наблюдаются раз в полгода, между ними две недели. В это время Земля, Солнце и Луна выстраиваются в одну линию. Когда посередине оказывается Земля, мы видим лунное затмение, а когда Луна — солнечное. Соответственно, лунные затмения случаются в полнолуния, а солнечные — в новолуния.