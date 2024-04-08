МЧС: предстоящим утром погода в Петербурге создаст условия для пряток

Второй день рабочей недели начнется в Петербурге с ухудшения погодных условий. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в петербургском МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».



«В ночные и утренние часы в Санкт-Петербурге местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», — говорится в публикации.

Что касается остальных условий погоды, во вторник будет облачно с прояснениями, местами, преимущественно ночью, кратковременные дожди. Ночью плюс 5–7 градусов, днем от +14…до +16 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.