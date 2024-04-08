Фестиваль LOFT в Театре на Васильевском: эскизы антиутопий и спектакли о любви, войне и поэтах

С 15 по 28 апреля 2024 года в Театре на Васильевском состоится V Театральный фестиваль LOFT. В программе — лаборатория и показ режиссерских эскизов, а также показ лучших спектаклей последних лет, представленных в репертуаре известных театральных коллективов России и стран ближнего зарубежья.



«Послушайте поэта» Фото: teatrvo.ru/ Поделиться Поделиться





15 апреля театр откроет фестиваль собственной премьерой «Пир» (16+) Романа Смирнова по «Маленьким трагедиям» А.С. Пушкина, главным смысловым ключом которой станет исповедальная откровенность.



После открытия фестиваля последует большой блок режиссерско-драматургической лаборатории по антиутопиям. С 16 по 19 апреля театр представит режиссерские эскизы по инсценировкам, которые были представлены в декабре прошлого года в рамках «Антиутопических сред» — «Paper man», «Заводной апельсин», «Во власти желания» и другие. Подробное расписание смотрите на сайте.

20 апреля начнется основная программа фестиваля. Омский государственный академический театр драмы представит спектакль Галины Зальцман «Гроза» (16+). Сюжет сконцентрирован вокруг шести основных персонажей, которым противопоставлен хор-скоморохов, ведущих историю Катерины и пересобирающих события ее жизни. «Гроза» — это про свет, разрезающий мрак, — отметила режиссер Галина Зальцман.



«Гроза» Фото: teatrvo.ru/ Поделиться Поделиться





21 апреля Государственный молодежный театр Узбекистана (г. Ташкент, Республика Узбекистан) сыграет спектакль по мотивам рассказов А. Кадыри «Послушайте поэта» (16+). Зрителей погрузят в мысли и воспоминания, проживаемые поэтом Абдуллой Кадыри, известным под прозвищем Джулкунбой (Борец).

22 апреля Учебный театр Белорусского государственного университета культуры и искусств исполнит под руководством режиссёра Константина Михаленко спектакль «Прикосновение» (16+). Переплетение мирных воспоминаний прошлого и суровых будней войны, робкие надежды на светлое будущее и вера в то, что всё будет хорошо, ─ мир героев пьесы, созданный Рустамом Ибрагимбековым, популярным советским писателем и кинорежиссером.



«Котлован» Фото: teatrvo.ru/ Поделиться Поделиться





23 апреля Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом» представит спектакль «Котлован» (18+) в постановке Антона Федорова. По словам режиссера, это поэтичная история о том, что «мы проживаем всю жизнь в состоянии «нас непременно ждёт что-то очень хорошее», но при этом абсолютно нивелируется твое «здесь и сейчас»... Это история о том, где сейчас находится наше сознание, чего мы ждём от жизни и каковы наши цели, когда вдруг сняты все социальные шоры, а человек искренно и честно смотрит в мир».



25 апреля Московский еврейский театр «Шалом» сыграет спектакль по пьесе Зухры Яниковой «Тахир и Зухра» (16+). Режиссер — Мурат Абулкатинов. Автор пьесы, обращаясь к известной восточной сказке о двух влюбленных, помещает своих персонажей в современную реальность жизни мигрантов в мегаполисе. Тахир, работающий на стройке, страдает о потере своей возлюбленной, которая выходит замуж за другого. Стараясь преодолеть свои переживания и адаптироваться к жизни в новой стране, Тахир неожиданно оказывается тем, кто сыграет решающую роль в жизни Зухры.



«Тахир и Зухра» Фото: Константин Чубенко, teatrvo.ru/ Поделиться Поделиться





26 апреля выборгский Театр драмы и кукол «Святая крепость» представит «Красавца мужчину» (16+) А.Н. Островского в постановке Юрия Лабецкого. Это комедия русской жизни, раскинувшейся между душой и деньгами: Аполлон Окоёмов после женитьбы на богатой и скромной Зое быстро растратил её состояние и решает развестись, чтобы вступить в новый брак по расчёту…

27 апреля Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» сыграет «Сорок первый» (16+) Б. Лавренова. Спектакль о любви красноармейки Марии Басовой к своему врагу белогвардейцу. Что же победит — революционный долг или всепоглощающая любовь?



«Сорок первый» Фото: teatrvo.ru/ Поделиться Поделиться





Также 27 апреля покажут спектакль Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина «Маленькие трагедии» (16+) в постановке Олега Рыбкина. Персонажи «Трагедий» становятся изящными фигурами в литературно-музыкальном салоне, где продолжается вечная дуэль Фауста и Мефистофеля. Кто искушает, наказывает или вознаграждает их — остаётся решать зрителю. Всё здесь является сном, всё условно, всё — иллюзия.



Завершится фестиваль 28 апреля спектаклем-перформансом «Кабаре Велимир» (12+) Астраханского драматического театра. Постановка наполнена духом времени, когда жил и писал поэт Велимир Хлебников, атмосферой литературных встреч XX века. Режиссер спектакля — Александр Огарев.



Арина Хек

