Театр на Васильевском выпускает «Пир» по «Маленьким трагедиям» Пушкина

15 апреля на сцене «Лофт» Театра на Васильевском состоится премьера спектакля «Пир» по «Маленьким трагедиям» Александра Сергеевича Пушкина. Режиссером постановки стал Роман Смирнов, художником-постановщиком — Семен Пастух.
Роман Смирнов представляет новую интерпретацию «Маленьких трагедий» Пушкина, где герои раскрывают свою сущность через исповедальные монологи — потому что перед смертью им уже не остается смысла что-либо скрывать.
Спектакль объединяет разные поколения актёров Театра на Васильевском, позволяя каждому из них выразить свой внутренний мир через реальные жизненные переживания. Персонажи, включая Моцарта и Сальери, Дон Жуана и Донну Анну, Барона Филиппа и его сына Альбера, представлены без искусственных эмоций и пафоса, искренне делятся своими мыслями и чувствами, не стремясь к осуждению или оправданию.
Роман Смирнов рассказал о своей задумке: «...Там ведь скрывать нечего — описаны настоящие чувства и пороки, ведь слова говорят об одном, а поступки — совершенно о другом. Именно об этом я и хочу поставить спектакль. Зритель узнает себя в этой выстроенной жизни. Жизнь в любом случае играть сложнее. И интереснее».
В спектакле заняты: народный артист России Сергей Паршин (актер Александринского театра), заслуженная артистка России Илона Бродская, заслуженный артист России Артем Цыпин, Роман Зайдуллин, Егор Кутенков, Вероника Жукова, Дарья Похило, Тадас Шимилев, Алексей Манцыгин, Вадим Сердюков, Давид Бродский, Иван Конкин, Константин Шевченко, Даниил Харин, Никита Злобин.
16+
Арина Хек