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    Почти тысячу детей эвакуировали из школы в Петербурге из-за угрозы безопасности

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    Начало учебной недели не обошлось без эвакуации для учащихся гимназии № 540 в Приморском районе Петербурга.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    О скоплении школьников на улице Оптиков во втором часу дня сообщил читатель «Фонтанки». Как уточнили в администрации Приморского района, прервать уроки пришлось из-за сообщения об угрозе минирования. Гимназию проверяют сотрудники полиции.

    Несмотря на долгожданное тепло, на улице ученики и учителя не остались. Окончания проверки порядка тысячи детей ждут в соседней школе № 630.

    Почти столько же людей эвакуировали в субботу. 6 апреля в городе «минировали» более 150 объектов. Сообщения поступали с электронной почты и разных телефонов, геолокация одного из них — Китай. Ничего взрывоопасного найдено не было.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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