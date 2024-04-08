Почти тысячу детей эвакуировали из школы в Петербурге из-за угрозы безопасности

Начало учебной недели не обошлось без эвакуации для учащихся гимназии № 540 в Приморском районе Петербурга.
О скоплении школьников на улице Оптиков во втором часу дня сообщил читатель «Фонтанки». Как уточнили в администрации Приморского района, прервать уроки пришлось из-за сообщения об угрозе минирования. Гимназию проверяют сотрудники полиции.
Несмотря на долгожданное тепло, на улице ученики и учителя не остались. Окончания проверки порядка тысячи детей ждут в соседней школе № 630.
Почти столько же людей эвакуировали в субботу. 6 апреля в городе «минировали» более 150 объектов. Сообщения поступали с электронной почты и разных телефонов, геолокация одного из них — Китай. Ничего взрывоопасного найдено не было.