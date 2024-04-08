На Алтае спасатели вызволили корову, которую засосало в мокрую почву

Спасатели Алтайского края помогли корове, которая увязла в раскисшей весенней почве. Видео 8 апреля публикует телеканал RT.
На кадрах видно, что животное сначала бережно окопали, а затем вытащили, привязав трос к рогам. Корова была уже порядком измучена, поэтому сразу же упала, не сумев встать на ноги.
Алтайский край, как и многие регионы России, страдает от весеннего паводка. По данным регионального МЧС, вода подтопила 142 жилых дома и 453 огорода. Работают два пункта временного размещения.
Но все это мелочи по сравнению с затоплением Орска из-за прорывов дамбы. Уровень воды в Урале вплотную приблизился к к критическому значению. Подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений, в городе действует режим ЧС. Глава Оренбурга призывает людей покинуть свои дома в зоне подтопления.