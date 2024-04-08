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    Предложение квартир и загородных домов для посуточной аренды в Петербурге выросло на треть по сравнению с прошлым годом

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    В начале апреля 2024 года количество квартир, доступных в Санкт-Петербурге для посуточной аренды, выросло на 37%, а загородных объектов — на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные сообщили аналитики «Авито».

    Всего сейчас на платформе представлено более 19 тысяч квартир и около 600 загородных объектов, сообщают в компании. Средняя стоимость квартир в регионе составляет почти 25 тысяч рублей, в загородном сегменте — 9500 рублей за сутки.

    «Мы видим, как развивается внутренний туризм в стране, — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия». — Сегодня каждый день более 1 млн человек ищет посуточное жильё на «Авито». На платформе можно забронировать около 250 тысяч объектов недвижимости для краткосрочного проживания».

    В связи с расширением спроса «Авито» выделил новое направление «Авито Путешествия», которое должно стать, по замыслу создателей, отечественным аналогом ушедших в 2022 году из России платформ Booking.com и Airbnb. Помимо квартир и загородных домов, с осени 2024 года здесь можно будет бронировать и номера в отелях.

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