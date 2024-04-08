Предложение квартир и загородных домов для посуточной аренды в Петербурге выросло на треть по сравнению с прошлым годом

В начале апреля 2024 года количество квартир, доступных в Санкт-Петербурге для посуточной аренды, выросло на 37%, а загородных объектов — на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные сообщили аналитики «Авито».

Всего сейчас на платформе представлено более 19 тысяч квартир и около 600 загородных объектов, сообщают в компании. Средняя стоимость квартир в регионе составляет почти 25 тысяч рублей, в загородном сегменте — 9500 рублей за сутки.