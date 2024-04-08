Предложение квартир и загородных домов для посуточной аренды в Петербурге выросло на треть по сравнению с прошлым годом

В начале апреля 2024 года количество квартир, доступных в Санкт-Петербурге для посуточной аренды, выросло на 37%, а загородных объектов — на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные сообщили аналитики «Авито».
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«Мы видим, как развивается внутренний туризм в стране, — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия». — Сегодня каждый день более
В связи с расширением спроса «Авито» выделил новое направление «Авито Путешествия», которое должно стать, по замыслу создателей, отечественным аналогом ушедших в 2022 году из России платформ Booking.com и Airbnb. Помимо квартир и загородных домов, с осени 2024 года здесь можно будет бронировать и номера в отелях.