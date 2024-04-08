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    В Петербурге годовалый малыш уронил на себя четырехкилограммовую гантель

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    Годовалый мальчик из Петербурга перенес операцию после того, как уронил себе на ногу гантель весом 4 килограмма. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба СПбГПМУ.

    По данным «Фонтанки», малыш был доставлен в больницу накануне вечером. Травму он получил по недосмотру мамы. Врачи диагностировали у ребенка открытый перелом дистальной фаланги первого пальца правой стопы.

    «Мальчику выполнена закрытая репозиция, металлоостеосинтез спицей. Сейчас он находится под наблюдением врачей второго хирургического отделения», — рассказали в Педиатрическом университете.

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    Комментарии 1

    Гость08 Апр 2024 в 10:47
    Сильный годовасик
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