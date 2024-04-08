В Петербурге годовалый малыш уронил на себя четырехкилограммовую гантель

Годовалый мальчик из Петербурга перенес операцию после того, как уронил себе на ногу гантель весом 4 килограмма. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба СПбГПМУ.



По данным «Фонтанки», малыш был доставлен в больницу накануне вечером. Травму он получил по недосмотру мамы. Врачи диагностировали у ребенка открытый перелом дистальной фаланги первого пальца правой стопы.



«Мальчику выполнена закрытая репозиция, металлоостеосинтез спицей. Сейчас он находится под наблюдением врачей второго хирургического отделения», — рассказали в Педиатрическом университете.

