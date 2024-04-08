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    Дрон-камикадзе в Белгородской области подорвал молоковоз

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    8 комментариев

    Беспилотник-камикадзе в Белгородской области 8 апреля атаковал молоковоз, едущий по дороге между селами Старый Хутор и Бирюч (Валуйский городской округ). Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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    Прогремел взрыв. У машины повреждена цистерна. Водитель не пострадал.

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    Комментарии 8

    Гость08 Апр 2024 в 10:27
    очередной цыпсопрорыв:)
    +0−0
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