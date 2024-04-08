Дрон-камикадзе в Белгородской области подорвал молоковоз

Беспилотник-камикадзе в Белгородской области
Прогремел взрыв. У машины повреждена цистерна. Водитель не пострадал.
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Беспилотник-камикадзе в Белгородской области
Прогремел взрыв. У машины повреждена цистерна. Водитель не пострадал.
Новость дополняется.
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08 апреля 2024, 07:39
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