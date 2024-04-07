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    Это наше помещение, и мы его топим. «Фонтанка» узнала, что за претензии у «ТЭК» к актеру Сергею Селину

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    4 комментария

    ГУП «ТЭК» выставило претензии актеру Сергею Селину из-за отсутствия договора у его арендатора. Предприятие готово отозвать иск, если 50 тысяч будут заплачены.

    Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК» 7 апреля, арендатор помещения на пр. Королева ООО «Медиана» не заключил своевременно договор теплоснабжения, что означает бездоговорное потребление. Об этом был составлен соответствующий акт и направлена претензия именно владельцу помещения.

    «В связи с отсутствием ответа на претензию ТЭК 21 марта 2024 года обратился в Арбитражный суд СПб и ЛО за взысканием задолженности в размере 46 647, 54 рублей, неустойки 4 976,27 рублей за период с марта по ноябрь 2023 года. Иск принят к рассмотрению 5 апреля 2024 года в порядке упрощенного производства (будет рассмотрен без вызова сторон). При оплате задолженности и неустойки предприятие подготовит мотивированный отказ от иска», — пояснили в ГУП «ТЭК».

    В предприятии утончили, что оплатить судебную задолженность можно без комиссии и регистрации на официальном сайте ГУП «ТЭК СПб», указав номер судебного дела. На данный момент договор теплоснабжения с ООО «Медиана» уже заключен.

    Ранее стало известно, что ГУП «ТЭК» взыскивает порядка 50 тысяч рублей с актера Сергея Селина, наиболее известного по роли лейтенанта Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей». Его ИП занимается сдачей помещения в аренду.

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    Комментарии 4

    Гость07 Апр 2024 в 23:29
    А ИП, как собственник, не платит?
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    Гость07 Апр 2024 в 22:58
    Дак он же банкрот)
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