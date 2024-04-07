Апрельские сосульки атакуют петербуржцев. Под натиском льда падают целые трубы

Отголоски похолодания, пришедшего в Петербург в середине недели, пугают жителей города до сих пор. На этот раз — наледью с крыш.
Днем в воскресенье, 7 апреля, с крыши дома № 49 на Набережной Черной речки упала целая труба, полная льда. По словам жительницы дома Валерии, никто не пострадал.
В аварийной службе управляющей компании «Фонтанке» не смогли уточнить, были ли пострадавшие, но заявили, что к ним сообщений и жалоб не поступало.
Сегодня же в больницу обратилась другая жительница Петербурга. 18-летней девушке на голову упала сосулька. Предварительно, это произошло еще утром 5 апреля у станции метро «Гостиный двор». К счастью для петербурженки, обошлось без серьезных травм — по данным «Фонтанки», у нее диагностировали ушиб мягких тканей головы.
Ранее мы писали, что апрельский гололед тоже отправил в больницы нескольких петербуржцев. Некоторые обращались к врачам спустя пару дней после падения.
В ближайшие дни неприятных сюрпризов от погоды ждать не стоит. В понедельник регион уйдет от ночных заморозков, и днем, на фоне кратковременных дождей, температура повысится до +11…+13 градусов.