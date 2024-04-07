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    Апрельские сосульки атакуют петербуржцев. Под натиском льда падают целые трубы

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    Отголоски похолодания, пришедшего в Петербург в середине недели, пугают жителей города до сих пор. На этот раз — наледью с крыш.

    Днем в воскресенье, 7 апреля, с крыши дома № 49 на Набережной Черной речки упала целая труба, полная льда. По словам жительницы дома Валерии, никто не пострадал.

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    В аварийной службе управляющей компании «Фонтанке» не смогли уточнить, были ли пострадавшие, но заявили, что к ним сообщений и жалоб не поступало.

    Сегодня же в больницу обратилась другая жительница Петербурга. 18-летней девушке на голову упала сосулька. Предварительно, это произошло еще утром 5 апреля у станции метро «Гостиный двор». К счастью для петербурженки, обошлось без серьезных травм — по данным «Фонтанки», у нее диагностировали ушиб мягких тканей головы.

    Ранее мы писали, что апрельский гололед тоже отправил в больницы нескольких петербуржцев. Некоторые обращались к врачам спустя пару дней после падения.

    В ближайшие дни неприятных сюрпризов от погоды ждать не стоит. В понедельник регион уйдет от ночных заморозков, и днем, на фоне кратковременных дождей, температура повысится до +11…+13 градусов.

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