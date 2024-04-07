Апрельские сосульки атакуют петербуржцев. Под натиском льда падают целые трубы

Отголоски похолодания, пришедшего в Петербург в середине недели, пугают жителей города до сих пор. На этот раз — наледью с крыш.



Днем в воскресенье, 7 апреля, с крыши дома № 49 на Набережной Черной речки упала целая труба, полная льда. По словам жительницы дома Валерии, никто не пострадал.