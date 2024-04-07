В Оренбурге — первое дело за хищение чужого с подтопленной территории

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Оренбурга, который, по данным полиции, пытался похитить чужое с подтопленной территории. Об этом 7 апреля сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.



По данным ведомства, подозрительного мужчину, который вез на тележке строительный материал, обнаружили сотрудники МУ МВД России «Оренбургское». Произошло это в ходе объезда зоны подтопления в коттеджном поселке Дубовый плёс.