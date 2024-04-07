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    В Оренбурге — первое дело за хищение чужого с подтопленной территории

    1971
    14 комментариев

    МВД России

    Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Оренбурга, который, по данным полиции, пытался похитить чужое с подтопленной территории. Об этом 7 апреля сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    По данным ведомства, подозрительного мужчину, который вез на тележке строительный материал, обнаружили сотрудники МУ МВД России «Оренбургское». Произошло это в ходе объезда зоны подтопления в коттеджном поселке Дубовый плёс.

    В ходе общения полицейские выяснили, что стройматериал находился во дворе строящегося дома. Дальнейшие разбирательства проводились в отделе полиции. Похищенное изъято.

    Известно, что подозреваемому 39 лет. Он нигде не работает. По признакам кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса. Мужчине избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. На опубликованном ведомством видео он говорит о том, что стройматериалы якобы просто лежали на улице, а вот на вопрос о том, зачем ему понадобилась тележка, ответа не дает.

    Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

    Напомним, что Оренбургская область в последние дни страдает от паводков, самых крупных за всю историю наблюдений. На месте ЧС находится глава МЧС Александр Куренков. Самая тяжелая ситуация сложилась в Орске.

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    Оренбургская областьПаводокКража
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    Комментарии 14

    Гость07 Апр 2024 в 21:21
    наследие окраины.
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 21:17
    В СССР тех , кто воровал с фабрик, заводов, совхозов, колхозов ласково именовали- НЕСУНАМИ. Судили их товарищескими судами, те кто не попался!
    +0−0
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