В Оренбурге — первое дело за хищение чужого с подтопленной территории

МВД России
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Оренбурга, который, по данным полиции, пытался похитить чужое с подтопленной территории. Об этом 7 апреля сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным ведомства, подозрительного мужчину, который вез на тележке строительный материал, обнаружили сотрудники МУ МВД России «Оренбургское». Произошло это в ходе объезда зоны подтопления в коттеджном поселке Дубовый плёс.
В ходе общения полицейские выяснили, что стройматериал находился во дворе строящегося дома. Дальнейшие разбирательства проводились в отделе полиции. Похищенное изъято.
Известно, что подозреваемому
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Напомним, что Оренбургская область в последние дни страдает от паводков, самых крупных за всю историю наблюдений. На месте ЧС находится глава МЧС Александр Куренков. Самая тяжелая ситуация сложилась в Орске.