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Многих советских киногероев мы знаем по фамилиям или отчествам. И часто даже не догадываемся, что у них есть нормальные человеческие имена. Они раскрывались по ходу фильма, просто мы могли не уделить этому достаточного внимания. А вы могли бы отнести себя к самым внимательным зрителям?
Помните, как звали товарища Сухова?
Печкин почему такой злой был? Потому что у него имени не было! Или было?
Еще ненадолго задержимся в Простоквашино. Как звали родителей Дядя Федора?
У Доцента из «Джентльменов удачи», кстати, тоже было имя. Помните, какое?
И у Косого имя было, не забыли?
В «Девчатах» жениха Нади все звали Ксан Ксанычем. А как же звали этого мужчину по-настоящему?
У товарища Огурцова в «Карнавальной ночи» тоже было имя. Причем довольно необычное.
А что насчет Труса, Балбеса и Бывалого?
А имя Козодоева из «Бриллиантовой руки» помните?
Никто не вспомнит, как звали этих популярных советских киногероев. Может, вы справитесь?
Похоже, многое от вас ускользнуло
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Никто не вспомнит, как звали этих популярных советских киногероев. Может, вы справитесь?
Имена некоторых героев вы помните как своих друзей
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Никто не вспомнит, как звали этих популярных советских киногероев. Может, вы справитесь?
Невероятно, кажется, все эти персонажи — ваши близкие друзья!