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    Нападение на полицейских в Подмосковье

    Никто не вспомнит, как звали этих популярных советских киногероев. Может, вы справитесь?

    Невероятно, но у них были имена!

    1053
    1 комментарий
    Если не вспомните их имена, эта троица вам такое устроит!
    Если не вспомните их имена, эта троица вам такое устроит!Скриншот: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967
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    Многих советских киногероев мы знаем по фамилиям или отчествам. И часто даже не догадываемся, что у них есть нормальные человеческие имена. Они раскрывались по ходу фильма, просто мы могли не уделить этому достаточного внимания. А вы могли бы отнести себя к самым внимательным зрителям?

    Помните, как звали товарища Сухова?

    Помните, как звали товарища Сухова?

    Печкин почему такой злой был? Потому что у него имени не было! Или было?

    Печкин почему такой злой был? Потому что у него имени не было! Или было?

    Еще ненадолго задержимся в Простоквашино. Как звали родителей Дядя Федора?

    Еще ненадолго задержимся в Простоквашино. Как звали родителей Дядя Федора?

    У Доцента из «Джентльменов удачи», кстати, тоже было имя. Помните, какое?

    И у Косого имя было, не забыли?

    И у Косого имя было, не забыли?

    В «Девчатах» жениха Нади все звали Ксан Ксанычем. А как же звали этого мужчину по-настоящему?

    В «Девчатах» жениха Нади все звали Ксан Ксанычем. А как же звали этого мужчину по-настоящему?

    У товарища Огурцова в «Карнавальной ночи» тоже было имя. Причем довольно необычное.

    У товарища Огурцова в «Карнавальной ночи» тоже было имя. Причем довольно необычное.

    А что насчет Труса, Балбеса и Бывалого?

    А что насчет Труса, Балбеса и Бывалого?

    А имя Козодоева из «Бриллиантовой руки» помните?

    А имя Козодоева из «Бриллиантовой руки» помните?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никто не вспомнит, как звали этих популярных советских киногероев. Может, вы справитесь?

    Похоже, многое от вас ускользнуло

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никто не вспомнит, как звали этих популярных советских киногероев. Может, вы справитесь?

    Имена некоторых героев вы помните как своих друзей

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никто не вспомнит, как звали этих популярных советских киногероев. Может, вы справитесь?

    Невероятно, кажется, все эти персонажи — ваши близкие друзья!

    Поделитесь результатом

    Если не вспомните их имена, эта троица вам такое устроит!
    Если не вспомните их имена, эта троица вам такое устроит!Скриншот: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1967

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    Комментарии 1

    Гость07 Апр 2024 в 18:43
    1 из 9!
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