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    Уровень реки Урал растет, Орский НПЗ приостановил работу. Что известно о паводке в Оренбуржье

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    1 комментарий
    Фото: Наталья Лапцевич / 74.RU
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    Паводок в Оренбургской области стал ЧС федерального характера. Такое решение приняла правительственная комиссия. Орский НПЗ временно приостановил работу из-за экологических рисков, связанных с сильным паводком. Об этом 7 апреля в своем телеграм-канале сообщило ПАО «Орскнефтеоргсинтез».


    Минстрой РФ подвел первые подсчеты ущерба жилью в регионе — он может составить свыше 21 млрд рублей, пишет ТАСС.

    Губернатор Оренбуржья Денис Паслер сообщил, что Орск принял на себя основной удар стихии, но затопления есть по всему руслу реки Урал, в том числе, и в других регионах. В Орске все школы были переведены на дистант.

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    Во время осмотра министром МЧС Александром Куренковым затопленного Орска сотрудники ведомства спасли пожилую женщину и двух ее котов: она осталась одна в доме, первый этаж которого был затоплен. Также глава ведомства охарактеризовал ситуацию в городе как критическую, сообщает «Интерфакс». На заседании правительственной комиссии региона министр сообщил, что в Орске подтоплены 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков.

    МЧС России

    Мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем телеграм-канале констатировал, что в столице региона «паводковая ситуация остается критической», а уровень воды в ближайшие дни будет только расти. Градоначальник также призвал немедленно эвакуироваться тех жителей, в чьих домах произошло отключение электричества. И предупредил, что вода в кранах Оренбурга может иметь специфический запах из-за обеззараживания хлором. Мэр подчеркнул, что это совершенно безопасно и порекомендовал кипятить воды перед использованием в питьевых целях.

    Портал 56.ru передает, что в Оренбурге появились мародеры, в частности, в коттеджном поселке «Дубовый плес» был задержан мужчина, который хотел вывезти из пустующего затопленного дома строительные материалы.

    Фото: Наталья Лапцевич / 74.RU

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    Комментарии 1

    Гость07 Апр 2024 в 12:50
    Вот и причина наводнения ! Случайное или спланированное ? Кто виновен ? Накажут кого ?
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