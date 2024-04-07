    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, южн

    764мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.42eur100.13

    Полиция задержала петербуржца, проломившего приятелю череп. Он даже не помнит суть конфликта

    1279
    2 комментария

    В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в избиении знакомого. Пострадавший скончался от полученных травм, возбуждено уголовное дело, стало известно «Фонтанке» 7 апреля.

    Избитого неизвестного мужчину нашли на Малой Балканской улице 4 апреля. Вечером того же дня его доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Среди увечий у мужчины были открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб мозга, перелом основания черепа и множество других тяжелых переломов и травм. Через несколько часов мужчина скончался. Позже удалось установить его личность, выяснилось, что погибшему было 42 года.

    Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Вечером 5 апреля был задержан подозреваемый — 34-летний житель дома на Малой Балканской, возле которого и нашли избитого мужчину. Задержанный пояснил, что во время распития алкоголя между ним и погибшим возник конфликт, из-за чего он избил приятеля. Однако суть конфликта мужчина вспомнить не смог.

    Сейчас подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Известно, что ранее он был неоднократно судим: в 2006 году — за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, спустя 10 лет — за кражу, а год назад по статье о производстве, сбыте или пересылке наркотиков был отправлен в колонию-поселение на восемь месяцев. Теперь же мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Убийство
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость07 Апр 2024 в 12:46
    Подпишет контракт на участие в СВО, а там , глядишь и пронесёт..., вернётся в родное Купчино...
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 12:22
    Дверь мне запили. Он с Малой Балканской как раз.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close