Полиция задержала петербуржца, проломившего приятелю череп. Он даже не помнит суть конфликта

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в избиении знакомого. Пострадавший скончался от полученных травм, возбуждено уголовное дело, стало известно «Фонтанке» 7 апреля.
Избитого неизвестного мужчину нашли на Малой Балканской улице 4 апреля. Вечером того же дня его доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Среди увечий у мужчины были открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб мозга, перелом основания черепа и множество других тяжелых переломов и травм. Через несколько часов мужчина скончался. Позже удалось установить его личность, выяснилось, что погибшему было
Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (
Сейчас подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Известно, что ранее он был неоднократно судим: в 2006 году — за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, спустя