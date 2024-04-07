Гранату нашли у станции метро в Петербурге — пришлось вызывать ОМОН

В Петербурге возле станции метро «Балтийская» обнаружили гранату. Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, на место выезжал ОМОН, но всё обошлось.



Предварительно, сообщение о гранате поступило накануне вечером. Мужчина заявил, что нашел ее на площади за общественными туалетами. По данным «Фонтанки», на место приехали специалисты ОМОН. Оказалось, что это обычная страйкбольная граната, имитирующая РГД.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о жителе Приморского района, который может стать фигурантом уголовного дела о хулиганстве после утреннего визита в алкомаркет. Будучи пьяным, он пришел за добавкой с гранатой. Прибывший наряд задержал мужчину, а инженер-сапер из ОМОН установил, что граната была страйкбольной.

