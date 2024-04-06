Пьяный петербуржец эффектно зашел за добавкой с гранатой и уехал в отдел

Житель Приморского района может стать фигурантом уголовного дела о хулиганстве после утреннего визита в алкомаркет. Будучи пьяным, он пришел за добавкой с гранатой. Об этом «Фонтанке» стало известно в субботу, 6 апреля.



Накануне утром в полицию поступило сообщение от сотрудника круглосуточного алкомаркета на Комендантском проспекте. По словам работника, неадекватный посетитель угрожал кассиру гранатой и скандалил. Прибывший наряд задержал 25-летнего местного жителя, у него изъяли предмет, похожий на советскую РГД-5.



Инженер-сапер из ОМОН изучил изъятое и установил, что это обычная страйкбольная граната. Пока что в отношении молодого человека составлен протокол о мелком хулиганстве, но на горизонте уже маячит уголовное дело.

