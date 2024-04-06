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    Пьяный петербуржец эффектно зашел за добавкой с гранатой и уехал в отдел

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    17 комментариев

    Житель Приморского района может стать фигурантом уголовного дела о хулиганстве после утреннего визита в алкомаркет. Будучи пьяным, он пришел за добавкой с гранатой. Об этом «Фонтанке» стало известно в субботу, 6 апреля.

    Накануне утром в полицию поступило сообщение от сотрудника круглосуточного алкомаркета на Комендантском проспекте. По словам работника, неадекватный посетитель угрожал кассиру гранатой и скандалил. Прибывший наряд задержал 25-летнего местного жителя, у него изъяли предмет, похожий на советскую РГД-5.

    Инженер-сапер из ОМОН изучил изъятое и установил, что это обычная страйкбольная граната. Пока что в отношении молодого человека составлен протокол о мелком хулиганстве, но на горизонте уже маячит уголовное дело.

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    Комментарии 17

    AlBerkut06 Апр 2024 в 16:24
    Вообще без палева...
    Круглосуточный алкомаркет... А ничего, что в С-Пб запрещена продажа алкоголя после 22 часов и до емнип 10 утра?
    Не, ну все, конечно в курсе, особенно страждущие, что по ларькам-'минимаркетам' в режиме 24/7 есть всё, что горит и дымится (в смысле сигареты) без акцизов и прочих лишних заморочек....
    +0−0
    AlBerkut06 Апр 2024 в 16:23
    Вообще без палева...
    Круглосуточный алкомаркет... А ничего, что в С-Пб запрещена продажа алкоголя после 22 часов и до емнип 10 утра?
    Не, ну все, конечно в курсе, особенно страждущие, что по ларькам-'минимаркетам' в режиме 24/7 есть всё, что горит и дымится (в смысле сигареты) без акцизов и прочих лишних заморочек....
    +0−0
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