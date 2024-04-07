В Петербурге на строительстве метро умер рабочий. Все произошло в Кировском районе.
По данным «Фонтанки», сигнал в экстренные службы поступил днем 6 апреля. О происшествии сообщил бригадир, рабочий умер в тоннеле.
В «Метрострое Северной столицы» «Фонтанке» подтвердили смерть рабочего на шахте в Кировском районе, которая является составной частью коричневой линии метро. Он был сотрудником не самой компании, а субподрядной организации. «Обстоятельства уточняются. Компания окажет всестороннее содействие в этом, организует внеплановые проверки на всех объектах, — сообщилb в пресс-службе. — Выражаем глубокие соболезнования близким покойного».
Предыдущий инцидент с пострадавшими на строительстве метро в Петербурге был в декабре. Тогда в больницу увезли рабочего со стройплощадки станции «Горный институт».
Рабочий умер на одной из шахт строящегося метро в Петербурге
В Петербурге на строительстве метро умер рабочий. Все произошло в Кировском районе.