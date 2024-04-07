    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, сев

    761мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.42eur100.13

    Рабочий умер на одной из шахт строящегося метро в Петербурге

    2482
    7 комментариев

    В Петербурге на строительстве метро умер рабочий. Все произошло в Кировском районе.

    По данным «Фонтанки», сигнал в экстренные службы поступил днем 6 апреля. О происшествии сообщил бригадир, рабочий умер в тоннеле.

    В «Метрострое Северной столицы» «Фонтанке» подтвердили смерть рабочего на шахте в Кировском районе, которая является составной частью коричневой линии метро. Он был сотрудником не самой компании, а субподрядной организации. «Обстоятельства уточняются. Компания окажет всестороннее содействие в этом, организует внеплановые проверки на всех объектах, — сообщилb в пресс-службе. — Выражаем глубокие соболезнования близким покойного».

    Предыдущий инцидент с пострадавшими на строительстве метро в Петербурге был в декабре. Тогда в больницу увезли рабочего со стройплощадки станции «Горный институт».

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ15

    Комментарии 7

    Гость07 Апр 2024 в 02:11
    Раньше Метрострой все строил.
    А нынешняя лавочка субподрядчиков нанимает?
    +0−0
    Antuan Rokanten07 Апр 2024 в 01:14
    Жаль рабочего. Загнал его капиталист.
    +5−0
    Гость07 Апр 2024 в 01:09
    уведел Женю Авербах ))))
    +0−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close