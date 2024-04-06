Прокуратура извинилась перед ученым Александром Цветковым, который год почти год провел в СИЗО

Московская прокуратура принесла официальные извинения ученому-гидрологу Александру Цветкову за обвинение в серии убийств 20-летней давности. Об этом в субботу, 6 апреля, рассказала член СПЧ при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале. Она опубликовала документ от прокуратуры Москвы, адресованный Цветкову.

В нем говорится, что ведомство приносит ученому «официальные извинения от имени государства» за моральный вред, который связан с привлечением к уголовной ответственности.



Александр Цветков — ученый из Ярославля. Его задержали в аэропорту Домодедово в начале 2023 года. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц), мужчине грозило пожизненное заключение. Суд отправил Цветкова в СИЗО, но его освободили из-под страны в декабре 2023 года.

