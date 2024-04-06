Это чья крыша? Единственная в Петербурге легальная башня для экскурсий остановила работу

Фото: «Панорамик Руф» Поделиться Поделиться





Своеобразные кирпичные и бетонные надстройки на кровлях зданий в Петербурге вслед за крышами стали объектами для видовых экскурсий. Это башни местной противовоздушной обороны (МПВО), которые широко использовались в годы Великой Отечественной войны. На одной из башенок даже проводят экскурсии, и легально. Но в начале сезона компания-организатор неожиданно объявила о приостановке работ на МПВО.



«Башни МПВО» — народное название постов войск воздушного наблюдения, оповещения и связи. Хотя правильнее было бы их называть постами ВНОС — это аббревиатура рода войск, которая расшифровывается, как воздушное наблюдение, оповещение и связь. Башни начали строить в Ленинграде в начале 1930-х годов. Во время Великой Отечественной войны там дежурили бойцы МПВО, которые наблюдали за небом и крышами, оповещали о воздушной атаке, следили, куда упали бомбы-«зажигалки», передавали оперативную обстановку.



Ставить вышки не перестали и после победы — последние появились на домах 1955 года постройки. Кирпичные коробки ставили на крышах самых высоких зданий. Как правило, они имели восьмигранную форму, но иногда можно встретить квадратные или круглые. Вокруг наблюдательного пункта строили круговой балкон, внутрь вела дверь, а на каждой стене было по окну для обзора. Позднее Минобороны они оказались не нужны — военные сняли их с учета, а нового собственника не появилось. К настоящему времени есть сведения о примерно 165 башнях, около 10 утрачено, рассказал автор и создатель карты башен МПВО в Петербурге, опубликованной на сайте «Фортификация Ленинграда», сотрудник книжного издательства Леонид Харитонов.



МПВО в наши дни Легальной для обзора города с высоты стала башня дома № 65 на Лиговском проспекте. Ремонт и эксплуатацию башни МПВО как туристического объекта в Петербурге провела компания «Панорамик Руф», которая в 2017 году стала ее инвестором.



Фото: «Панорамик Руф» Поделиться Поделиться





«Сегодня эта башенка, несущая когда-то такую важную функцию, выступает отголоском истории, уникальным арт-объектом и местом для любования панорамой города и небесными линиями. На экскурсии часто оказывается, что об изначальной функции башен МПВО знают не многие, но мы обязательно этот пробел восполняем», — рассказала директор экскурсионного агентства Анастасия Красицкая.



По ее словам, экскурсии пользуются успехом в течение всего года, однако сезонность все же присутствует. Оборудование объекта и соблюдение техники безопасности позволяют проводить туристов наверх даже зимой, но стоит учитывать погодные условия и продолжительность светового дня. Наибольший поток желающих увидеть город с другого ракурса наблюдается к маю и продолжается по сентябрь.



Именно из переоборудованной башни открывается вид на еще пять объектов. На некоторых из них поработали художники, превратив башни в гигантскую банку сгущенки, телефонную или полицейскую будки.

Какие тогда преграды? Как напомнили в жилищном комитете города, башни МПВО относятся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме и должны содержаться управляющими организациями в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных технических документов на общих основаниях. Там подчеркнули, что переоборудование башен МПВО под смотровые площадки подразумевает также переоборудование крыши и чердачных помещений из неэксплуатируемых в эксплуатируемые и требует согласия на такие работы 100 % собственников помещений. С последним на Лиговском, 65 возникли проблемы.



Как отмечает директор «Панорамик Руф», для проведения экскурсий заключался договор аренды кровли, на которой находилась башня МПВО, так как постройка не отображается в документах дома. После с помощью специалистов проводилась проверка состояния башни и конструкций, изучались максимальная нагрузка и загрузка. «Максимальный вес для участников экскурсий, можно сказать, несуществующий для человека — 200 килограммов. Стоит отметить, что и окошко, ведущее на крышу, довольно сжатых размеров, поэтому вопрос больше в габаритах», — добавила Анастасия Красицкая.



Фото: «Панорамик Руф» Поделиться Поделиться





«Договариваться с квартирантами нужно, но решение вопроса зависит от лояльности и законопослушности того, кто ведет экскурсии», — объяснила директор агентства. Подход к проведению экскурсий обусловлен ежемесячной арендой и договоренностью с жильцами. «Платили за аренду кровли в управляющую компанию, а те в свою очередь устроили акцию с поощрением жильцов, которые вовремя платят за коммунальные услуги. Акцию устроили и мы — всем жильцам дарили бесплатную отдельную экскурсию со своими гостями».

По словам директора агентства, изначально экскурсии на башне начинали проводить с 9 часов утра, что устроило не всех. Жильцы признавались — как бы тихо искатели новых впечатлений ни разговаривали, во дворе-колодце их все равно было слышно. В итоге начало сместили на час вперед, а следом сократили и количество человек в группе. «Мы в диалоге и идем на компромисс, важную роль играет человеческий фактор. У нас в приоритете всегда те, кто живет в доме, но наше соседство в этом же доме решили прервать. При этом другие жильцы даже предлагали нам сменить лестницу, но мы решили взять паузу. Всегда есть недовольные, но надо находить общий язык и с ними», — объяснила Анастасия Красицкая.



Как вариант — легальная крыша и видовые площадки Подняться над городом и обозреть панораму города «Панорамик Руф» также предлагает в доме № 116 на Невском проспекте. Там экскурсии продолжаются. С обзорной площадки открывается вид на ключевые памятники городской архитектуры: Казанский, Исаакиевский, Смольный и Петропавловский соборы, Спас-на-Крови, Адмиралтейство, перспективу Лиговского и Невского проспектов, на акваторию Невы.



Увидеть небесную линию с высоты легально можно еще по множеству адресов, но уже без экскурсовода. Самый известный вариант — колоннада Исаакиевского собора. Среди ресторанов просторную террасу со столиками гостям обеспечивает заведение в ТЦ «Галерея». Вид открывается на площадь Восстания и опять-таки Лиговский проспект. Полный список мест «Фонтанка» собрала здесь.



«Под экскурсии такие площадки использовать скорее невозможно. Заведения пускают группы, но не 8 человек, а ведь надо не забыть и про экскурсовода. Кроме того, покой отдыхающих гостей ресторана будет явно нарушен. Поэтому будем думать над новыми площадками, но для этого нужно время», — заключила Анастасия Красицкая.

