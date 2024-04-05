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    По звонку. Апарт-отель Valo в Петербурге эвакуируют третий вечер подряд

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    6 комментариев

    Неизвестные лжеминеры третий вечер подряд звонят в апарт-отель Valo у метро «Бухарестская». Постояльцы вынуждены эвакуироваться.

    Об очередной просьбе покинуть здание из предосторожности вечером 5 апреля «Фонтанке» сообщили несколько жителей апарт-отеля. Информацию оперативно подтвердили в пресс-служба УК VALO Service. «Это уже третье сообщение о минировании, которое поступило в апарт-отель. Два предыдущих были ложными. Персонал отеля действует по инструкции, безопасность постояльцев в приоритете, поэтому мы приняли решение об эвакуации», — отметили в компании и добавили, что полиция ищет злодеев.

    читатель «Фонтанки»

    Известно, что звонки с сообщениями о минированиях поступают с иностранных номеров.

    По предварительной информации «Фонтанки», аналогичный вызов накануне поступил и в ТЦ «Континент», который расположен через дорогу. Правда он в такое время уже закрывается и без всяких звонков.

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    © Фонтанка.Ру
    ЭвакуацияАпарт-отель Valo
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    Комментарии 6

    Гость05 Апр 2024 в 23:12
    На третий раз,-надеюсь,-теперь уже все приезжие эвакуировались? Можно заезжать своим эвакуированным белгородцам? Своих не бросаем?
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 23:05
    У кого-то явно весеннее обострение
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 22:59
    А когда заходить???
    +0−0
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