По звонку. Апарт-отель Valo в Петербурге эвакуируют третий вечер подряд

Неизвестные лжеминеры третий вечер подряд звонят в апарт-отель Valo у метро «Бухарестская». Постояльцы вынуждены эвакуироваться.
Об очередной просьбе покинуть здание из предосторожности вечером 5 апреля «Фонтанке» сообщили несколько жителей апарт-отеля. Информацию оперативно подтвердили в пресс-служба УК VALO Service. «Это уже третье сообщение о минировании, которое поступило в апарт-отель. Два предыдущих были ложными. Персонал отеля действует по инструкции, безопасность постояльцев в приоритете, поэтому мы приняли решение об эвакуации», — отметили в компании и добавили, что полиция ищет злодеев.
читатель «Фонтанки»
Известно, что звонки с сообщениями о минированиях поступают с иностранных номеров.
По предварительной информации «Фонтанки», аналогичный вызов накануне поступил и в ТЦ «Континент», который расположен через дорогу. Правда он в такое время уже закрывается и без всяких звонков.