С Кадыровым — согласовано. В Чечне теперь танцуют и поют в строго утвержденном темпе

Все музыкальные, вокальные и хореографические произведения в Чечне отныне должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту. Об этом 5 апреля сообщает информагентство «Грозный-информ».

На совещании с руководителями творческих государственных и муниципальных коллективов Чеченской Республики темп на будущее задал глава минкульта ЧР Муса Дадаев.

«Окончательное решение, согласованное с Главой ЧР Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, что впредь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту», — цитирует агентство позицию чеченского минкульта.

