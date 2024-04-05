    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, вос

    760мм

    98%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.42eur100.13

    С Кадыровым — согласовано. В Чечне теперь танцуют и поют в строго утвержденном темпе

    3997
    33 комментария

    Все музыкальные, вокальные и хореографические произведения в Чечне отныне должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту. Об этом 5 апреля сообщает информагентство «Грозный-информ».

    На совещании с руководителями творческих государственных и муниципальных коллективов Чеченской Республики темп на будущее задал глава минкульта ЧР Муса Дадаев.

    «Окончательное решение, согласованное с Главой ЧР Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, что впредь все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту», — цитирует агентство позицию чеченского минкульта.

    Уточняется, что сейчас в министерстве проводится огромная работа «по вопросу соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Чечня
    ЛАЙК2
    СМЕХ52
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 33

    Гость05 Апр 2024 в 23:11
    а что с этим, с племянником, который оружие по Москве возит? это соответствует чеченскому менталитету?
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 22:52
    А разве не дочка у него министр культуры?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close