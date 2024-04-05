За изнасилование школьницы петербуржец получил два десятка лет колонии. Он был дважды неадекватен

Житель Петербурга получил срок за два эпизода домогательств и за изнасилование школьницы. Было доказано, что он не только педофил, но и любитель наркотиков.

О решении суда сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Суд счел доказанной вину по трем эпизодам — насильственные действия в 2019 и 2022 годах, когда девочке еще не было 14 лет, и эпизод изнасилования в том же 2022-м. Также было установлено, что подсудимый совершал преступления в состоянии наркотического опьянения.

Мужчину приговорили к 21,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.