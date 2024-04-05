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    За изнасилование школьницы петербуржец получил два десятка лет колонии. Он был дважды неадекватен

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    16 комментариев

    Житель Петербурга получил срок за два эпизода домогательств и за изнасилование школьницы. Было доказано, что он не только педофил, но и любитель наркотиков.

    О решении суда сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Суд счел доказанной вину по трем эпизодам — насильственные действия в 2019 и 2022 годах, когда девочке еще не было 14 лет, и эпизод изнасилования в том же 2022-м. Также было установлено, что подсудимый совершал преступления в состоянии наркотического опьянения.

    Мужчину приговорили к 21,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

    Сейчас школьнице 15 лет. Суд определил для нее компенсацию морального вреда в миллион рублей.

    Как ранее писала «Фонтанка», подсудимый был отчимом девочки.

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    © Фонтанка.Ру
    ИзнасилованиеДомогательства
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    Комментарии 16

    Гость05 Апр 2024 в 20:38
    "был отчимом девочки", то есть должен был иметь представление о возрасте. Поскольку без паспорта сложно определить, многие тринадцатилетние на все двадцать выглядят.
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 20:34
    Любые мужчине опасно встречаться с женщиной без нежелательных правовых последствий для него
    +0−0
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