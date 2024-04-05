    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, ю-в

    763мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.31eur100.07

    Ударил и сбежал. В Петербурге ищут неадекватного пассажира троллейбуса

    2269
    4 комментария

    Утро пятницы, 5 апреля, оказалось недобрым для кондуктора троллейбуса в центре Петербурга. Настроение и здоровье подпортила встреча с неадекватным пассажиром.

    Около 7 часов утра в полицию Адмиралтейского района поступила информация, что в троллейбусе №22 неадекватный пассажир ударил кондуктора по лицу и скрылся, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По нашим данным, инцидент произошел в Конногвардейском переулке.

    На место немедленно направили сотрудников полиции. Правоохранители устанавливают и разыскивают напавшего.

    Это уже второй конфликт в общественном транспорте в центре Петербурга за минувшее утро. На Невском проспекте в автобусе №24 два пассажира повздорили с кондуктором. Двух молодых людей после этого доставили в полицию, одного — выводили в наручниках. Им грозит статья за мелкое хулиганство.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургОбщественный транспортТроллейбусКонфликт с кондуктором
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость05 Апр 2024 в 17:26
    опять шерстка?
    +1−0
    Гость05 Апр 2024 в 17:20
    № 22.
    № 24.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close