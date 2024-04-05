Ударил и сбежал. В Петербурге ищут неадекватного пассажира троллейбуса

Утро пятницы, 5 апреля, оказалось недобрым для кондуктора троллейбуса в центре Петербурга. Настроение и здоровье подпортила встреча с неадекватным пассажиром.
Около 7 часов утра в полицию Адмиралтейского района поступила информация, что в троллейбусе №22 неадекватный пассажир ударил кондуктора по лицу и скрылся, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По нашим данным, инцидент произошел в Конногвардейском переулке.
На место немедленно направили сотрудников полиции. Правоохранители устанавливают и разыскивают напавшего.
Это уже второй конфликт в общественном транспорте в центре Петербурга за минувшее утро. На Невском проспекте в автобусе №24 два пассажира повздорили с кондуктором. Двух молодых людей после этого доставили в полицию, одного — выводили в наручниках. Им грозит статья за мелкое хулиганство.