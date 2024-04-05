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    В деле об убийстве двоих работников сельхозкооператива в Ростовской области появился подозреваемый с опытом боевых действий

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    В деле о двойном убийстве главного инженера и рабочего сельхозкооператива «Верхоломов» в Ростовской области появились подозреваемые. У одного из вероятных злоумышленников имеются проблемы с законом и опыт боевых действий, сообщает 5 апреля 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

    СК по Ростовской области

    Мужчины вечером 2 апреля выехали с работы на хуторе Верхоломов, но дома так и не появились. Родные обратились в полицию. Через три дня обнаружили машины пропавших, а после и тела с признаками насильственной смерти, сообщал Следственный комитет. Причем один автомобиль нашли в реке Сал.

    «В багажнике Mitsubishi, принадлежащей 41-летнему работнику кооператива, лежал труп владельца с колото-резаными ранами, глубокими порезами на шее и связанными руками. Предположительно мужчину пытали», — отметил источник редакции.

    «Ладу» 51-летнего работника «Верхоломова» снесло течением реки, но она нашлась недалеко от места убийства. Тело мужчины было со следами насильственной смерти в районе шеи, головы и спины.

    Как утверждает 161.RU, силовики распространили ориентировку на подозреваемого — 32-летнего жителя Ремонтненского района. Источник редакции говорит, что мужчина был неоднократно судим и принимал участие в специальной военной операции. Также в деле фигурирует мужчина, ранее судимый за угон автомобиля и привлекавшийся к ответственности за драку с поножовщиной.

    Родственники жертв говорят, что мужчины ни с кем не конфликтовали, а также были непьющими и работящими людьми.

    По указанию руководства следственного управления уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел, добавили в СК.

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