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    Потоп на станции метро «Дунайская»

    В Ростовской области в реке нашли тела двух работников сельхозкооператива, пропавших три дня назад

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    11 комментариев

    Двух пропавших мужчин 1971 и 1983 года рождения обнаружили погибшими в Ростовской области. Тела с признаками насильственной смерти нашли в реке. Подробности 5 апреля сообщает Следственный комитет региона.

    Фото: Следственный комитет Ростовской области
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    Работники одного из сельхозкооперативов не вернулись домой с работы 2 апреля. Родственники обратились в правоохранительные органы. Через три дня мужчин нашли погибшими. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что оба тела были в реке, одно из них лежало в автомобиле.

    В ряде телеграм-каналов утверждается, что один труп находился в багажнике машины с перерезанным горлом и отрезанными ушами. Официального подтверждения этой информации нет. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

    Фото: Следственный комитет Ростовской области

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    Комментарии 11

    Гость05 Апр 2024 в 13:45
    Цапки опять по Удо вышли? Или по реабилитации с правом возмещения убытков?
    +3−1
    sektor705 Апр 2024 в 13:34
    Подозреваемый установлен. Он их подчиненный.
    Разыскивают его сейчас.
    +2−0
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