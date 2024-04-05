В Ростовской области в реке нашли тела двух работников сельхозкооператива, пропавших три дня назад

Двух пропавших мужчин 1971 и 1983 года рождения обнаружили погибшими в Ростовской области. Тела с признаками насильственной смерти нашли в реке. Подробности 5 апреля сообщает Следственный комитет региона.
Работники одного из сельхозкооперативов не вернулись домой с работы 2 апреля. Родственники обратились в правоохранительные органы. Через три дня мужчин нашли погибшими. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что оба тела были в реке, одно из них лежало в автомобиле.
В ряде телеграм-каналов утверждается, что один труп находился в багажнике машины с перерезанным горлом и отрезанными ушами. Официального подтверждения этой информации нет. Возбуждено уголовное дело об убийстве.