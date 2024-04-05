    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, ю-в

    763мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.31eur100.07

    Правительство выделило на IT-ипотеку еще 200 млрд рублей — этого должно хватить на 15 тысяч кредитов

    834
    2 комментария

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому лимиты по субсидированию IT-ипотеки увеличиваются на 200 млрд рублей. Предыдущие 500 млрд рублей уже были израсходованы с 2022 года, когда была запущена программа, в связи с чем банкам пришлось прекратить выдачу новых кредитов.

    Как заявил Мишустин на заседании правительства, всего за время действия программы было выдано около 56 тыс. кредитов по льготной программе для сотрудников IT-компаний на общую сумму около 500 млрд рублей. Теперь взять ипотеку по льготной ставке до 5% смогут еще около 15 тыс. человек.

    В связи с увеличением лимитов банки планируют возобновить выдачу IT-ипотеки, в частности ВТБ заявил о своей готовности сделать это уже 8 апреля.

    «За два года 11 тысяч айтишников оформили у нас ипотеку на 110 млрд рублей, кстати, средний чек по ней выше, чем по другим госпрограммам, — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. — Ажиотажный спрос мы почувствовали в марте, когда лимиты у других банков закончились, поэтому приложили максимум усилий, чтобы обработать все заявки и возобновить выдачи максимально быстро — сразу после решения правительства выделить дополнительное финансирование».

    Льготная ипотечная программа IT-сферы была запущена в 2022 году. Взять кредит могут специалисты в возрасте 18–50 лет, работающие в аккредитованных Минцифры компаниях, при этом для заемщиков от 36 до 50 лет установлены ограничения по зарплате: в городах-миллионниках ежемесячный доход должен составлять не менее 120 тысяч рублей, в остальных — 70 тысяч, в Москве — 150 тысяч рублей. Максимальный размер субсидируемого кредита в регионах-миллионниках составляет 18 млн рублей, в остальных — 9 млн рублей.

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость05 Апр 2024 в 17:22
    нашли самых бедных. а как насчет инженеров, учителей, врачей, работников культуры и пр? у которых доходы меньше.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close