Правительство выделило на IT-ипотеку еще 200 млрд рублей — этого должно хватить на 15 тысяч кредитов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому лимиты по субсидированию IT-ипотеки увеличиваются на 200 млрд рублей. Предыдущие 500 млрд рублей уже были израсходованы с 2022 года, когда была запущена программа, в связи с чем банкам пришлось прекратить выдачу новых кредитов.

Как заявил Мишустин на заседании правительства, всего за время действия программы было выдано около 56 тыс. кредитов по льготной программе для сотрудников IT-компаний на общую сумму около 500 млрд рублей. Теперь взять ипотеку по льготной ставке до 5% смогут еще около 15 тыс. человек.