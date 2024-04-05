Правительство выделило на IT-ипотеку еще 200 млрд рублей — этого должно хватить на 15 тысяч кредитов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому лимиты по субсидированию IT-ипотеки увеличиваются на 200 млрд рублей. Предыдущие 500 млрд рублей уже были израсходованы с 2022 года, когда была запущена программа, в связи с чем банкам пришлось прекратить выдачу новых кредитов.
Как заявил Мишустин на заседании правительства, всего за время действия программы было выдано около 56 тыс. кредитов по льготной программе для сотрудников IT-компаний на общую сумму около 500 млрд рублей. Теперь взять ипотеку по льготной ставке до 5% смогут еще около 15 тыс. человек.
В связи с увеличением лимитов банки планируют возобновить выдачу IT-ипотеки, в частности ВТБ заявил о своей готовности сделать это уже 8 апреля.
«За два года 11 тысяч айтишников оформили у нас ипотеку на 110 млрд рублей, кстати, средний чек по ней выше, чем по другим госпрограммам, — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. — Ажиотажный спрос мы почувствовали в марте, когда лимиты у других банков закончились, поэтому приложили максимум усилий, чтобы обработать все заявки и возобновить выдачи максимально быстро — сразу после решения правительства выделить дополнительное финансирование».
Льготная ипотечная программа IT-сферы была запущена в 2022 году. Взять кредит могут специалисты в возрасте 18–50 лет, работающие в аккредитованных Минцифры компаниях, при этом для заемщиков от 36 до 50 лет установлены ограничения по зарплате: в городах-миллионниках ежемесячный доход должен составлять не менее 120 тысяч рублей, в остальных — 70 тысяч, в Москве — 150 тысяч рублей. Максимальный размер субсидируемого кредита в регионах-миллионниках составляет 18 млн рублей, в остальных — 9 млн рублей.