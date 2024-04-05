В Петербурге суд не отпустил домой обвиняемого в многомиллионном хищении у поставщика Минобороны

Больше месяца в петербургских «Крестах» предстоит провести фигуранту уголовного дела о хищении 25 млн рублей. Деньги растворились на поставке амуниции для солдат.



Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга 5 апреля, 38-летнего Антона Бойчака накануне доставили в Смольнинский районный суд с ходатайством о заключении под стражу.

Необходимость изолировать фигуранта в СИЗО следователь объяснил в том числе тем, что Бойчак может скрыться — у него есть действующий загранпаспорт, но нет постоянного места жительства и устойчивых связей в Петербурге. В анамнезе — непогашенная судимость за контрабанду партии табака в Германию.