    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, ю-в

    763мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.31eur100.07

    В Петербурге суд не отпустил домой обвиняемого в многомиллионном хищении у поставщика Минобороны

    2073
    1 комментарий

    Больше месяца в петербургских «Крестах» предстоит провести фигуранту уголовного дела о хищении 25 млн рублей. Деньги растворились на поставке амуниции для солдат.

    Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга 5 апреля, 38-летнего Антона Бойчака накануне доставили в Смольнинский районный суд с ходатайством о заключении под стражу.

    Необходимость изолировать фигуранта в СИЗО следователь объяснил в том числе тем, что Бойчак может скрыться — у него есть действующий загранпаспорт, но нет постоянного места жительства и устойчивых связей в Петербурге. В анамнезе — непогашенная судимость за контрабанду партии табака в Германию.

    «Фонтанка» сообщала, что Бойчака задержали 3 апреля. В прошлом бизнесмен, но его псковская фирма, по данным СПАРК, прекратила существование. Следователь подчеркнул, что фигурант не пытался устроиться на официальную работу. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

    По версии следствия, Бойчак вклинился в цепочку исполнителей контракта, заключённого с Минобороны в конце 2022 года на поставку 200 тысяч тактических перчаток в воинскую часть и похитил 25 млн рублей у петербургской компании.

    «Злоумышленник, выступая в роли субподрядчика, ввёл в заблуждение руководство одной из компаний и получил от неё аванс по контракту, — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. — При этом взятые на себя обязательства по поставке товара предприниматель не исполнил, выведя указанные денежные средства через подконтрольные ему организации».

    Своё отношение к предъявленному обвинению Бойчак высказывать не стал, но со строгостью следствия не согласился и попросил у суда запрет определённых действий. Его отправили под стражу до 15 мая.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 1

    Гость05 Апр 2024 в 15:48
    Обещал васильич положить конец коррупции, не обманул, но выполнил только первые два слова.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close