В Петербурге суд не отпустил домой обвиняемого в многомиллионном хищении у поставщика Минобороны

Больше месяца в петербургских «Крестах» предстоит провести фигуранту уголовного дела о хищении 25 млн рублей. Деньги растворились на поставке амуниции для солдат.
Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга 5 апреля, 38-летнего Антона Бойчака накануне доставили в Смольнинский районный суд с ходатайством о заключении под стражу.
Необходимость изолировать фигуранта в СИЗО следователь объяснил в том числе тем, что Бойчак может скрыться — у него есть действующий загранпаспорт, но нет постоянного места жительства и устойчивых связей в Петербурге. В анамнезе — непогашенная судимость за контрабанду партии табака в Германию.
«Фонтанка» сообщала, что Бойчака задержали 3 апреля. В прошлом бизнесмен, но его псковская фирма, по данным СПАРК, прекратила существование. Следователь подчеркнул, что фигурант не пытался устроиться на официальную работу. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, Бойчак вклинился в цепочку исполнителей контракта, заключённого с Минобороны в конце 2022 года на поставку 200 тысяч тактических перчаток в воинскую часть и похитил 25 млн рублей у петербургской компании.
«Злоумышленник, выступая в роли субподрядчика, ввёл в заблуждение руководство одной из компаний и получил от неё аванс по контракту, — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. — При этом взятые на себя обязательства по поставке товара предприниматель не исполнил, выведя указанные денежные средства через подконтрольные ему организации».
Своё отношение к предъявленному обвинению Бойчак высказывать не стал, но со строгостью следствия не согласился и попросил у суда запрет определённых действий. Его отправили под стражу до 15 мая.