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    10 месяцев исправительных работ и два года без соцсетей. Суд приговорил блогера, «пощекотавшую» Родину-мать

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    6 комментариев

    Суд в Волгограде вынес приговор 23-летней жительнице Самары, которая на видео в соцсетях «пощекотала» скульптуру «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Алену Агафонову признали виновной по статье о реабилитации нацизма. Ее ждут 10 месяцев исправительных работ, пишет 5 апреля V1.RU.

    V1.RU

    23-летняя жительница Самары сняла неуместный ролик на Мамаевом кургане 20 июля 2023 года. В кадре она сделала вид, что щекочет пальцем грудь монумента «Родина-мать». Видео возмутило общественность, в отношении девушки возбудили уголовное дело. После этого она покинула страну и была объявлена в розыск. В начале февраля сразу после возвращения ее задержали в московском аэропорту и арестовали.

    Прокурор просила освободить Алену Агафонову в зале суда, заменить реальное лишение свободы на 1 год принудительных работ, а также запретить вести блог в интернете в ближайшие четыре года. Адвокат девушки Дмитрий Жадченко просил снизить наказание до минимально возможного и не применять дополнительного наказания в виде запрета на ведение блога. Сама Агафонова в суде плакала, говорила, что полностью признает вину и раскаивается, и также просила не лишать ее социальных сетей, с помощью которых она зарабатывает на жизнь.

    Судья Виктория Плотицына приговорила Алену Агафонову к 10 месяцам лишения свободы, однако наказание изменили, приговорив ее к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также ей на два года запретили вести блог. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде, освободив из-под стражи в зале суда. Адвокат блогера назвал приговор справедливым и заявил, что обжалования не будет.

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    Комментарии 6

    Гость05 Апр 2024 в 14:34
    Боже ж мой какой идиотизм
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    Гость05 Апр 2024 в 14:31
    что это за общественность? кто? откуда? какие полномочия? по какому праву? какие проблемы ещё решают? медицина? дороги? экология? что???
    +0−0
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