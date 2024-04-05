10 месяцев исправительных работ и два года без соцсетей. Суд приговорил блогера, «пощекотавшую» Родину-мать

Суд в Волгограде вынес приговор 23-летней жительнице Самары, которая на видео в соцсетях «пощекотала» скульптуру «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Алену Агафонову признали виновной по статье о реабилитации нацизма. Ее ждут 10 месяцев исправительных работ, пишет 5 апреля V1.RU.

23-летняя жительница Самары сняла неуместный ролик на Мамаевом кургане 20 июля 2023 года. В кадре она сделала вид, что щекочет пальцем грудь монумента «Родина-мать». Видео возмутило общественность, в отношении девушки возбудили уголовное дело. После этого она покинула страну и была объявлена в розыск. В начале февраля сразу после возвращения ее задержали в московском аэропорту и арестовали.



Прокурор просила освободить Алену Агафонову в зале суда, заменить реальное лишение свободы на 1 год принудительных работ, а также запретить вести блог в интернете в ближайшие четыре года. Адвокат девушки Дмитрий Жадченко просил снизить наказание до минимально возможного и не применять дополнительного наказания в виде запрета на ведение блога. Сама Агафонова в суде плакала, говорила, что полностью признает вину и раскаивается, и также просила не лишать ее социальных сетей, с помощью которых она зарабатывает на жизнь.

