В песнях легенды советского андерграунда Алексея Вишни усмотрели пропаганду наркотиков

Специалисты Московского центра наркологии обнаружили в песнях ленинградского композитора, поэта и продюсера Алексея Вишни пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Об этом 5 апреля сообщила в своем телеграм-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Речь идет в том числе о композиции «Шприц», которая спустя 30 лет после выпуска стала трендом в TikTok. Впервые трек, в котором есть строки «я заправляю шприц емкостью пять единиц», был выпущен в 1991 году на государственной фирме «Мелодия». Альбом, одобренный советской цензурой, получил название «Танцы на битом стекле». При этом в песне есть такие слова, как «приход» и «улет».
Также пропаганду наркотиков усмотрели в песне «Нам хана», которая была выпущена уже в середине девяностых. Вишня пояснил, что песни были написаны 30–40 лет назад, умысла на пропаганду никакого не было, а «Нам хана» и вовсе говорит об ответственности. Свою вину он не признает.
Тем не менее правоохранительные органы квалифицируют опубликованные записи по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ — пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Помимо сольного творчества Алексей Вишня известен своей работой с рок-группами «Кино», «Аквариум» и «Ноль».