В песнях легенды советского андерграунда Алексея Вишни усмотрели пропаганду наркотиков

Специалисты Московского центра наркологии обнаружили в песнях ленинградского композитора, поэта и продюсера Алексея Вишни пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Об этом 5 апреля сообщила в своем телеграм-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Речь идет в том числе о композиции «Шприц», которая спустя 30 лет после выпуска стала трендом в TikTok. Впервые трек, в котором есть строки «я заправляю шприц емкостью пять единиц», был выпущен в 1991 году на государственной фирме «Мелодия». Альбом, одобренный советской цензурой, получил название «Танцы на битом стекле». При этом в песне есть такие слова, как «приход» и «улет».