Запуск космических ракет в России будут транслировать на уличных экранах

Роскосмос подписал соглашение о сотрудничестве с медиахолдингом МАЕР, в рамках которого пуски космических ракет будут показывать на уличных экранах крупных городов РФ. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба госкорпорации.
Компания МАЕР как федеральный оператор имиджевой наружной рекламы будет информировать россиян о главных событиях в космической отрасли страны «в формате нового медиа», говорится в сообщении. По всей сети больших уличных диджитал-экранов и медиафасадов в разных регионах России будут показывать запуски космических кораблей, рассказывать о работе экипажей на околоземной орбите и передавать поздравления от космонавтов.
«За стартами российских ракет-носителей на огромных уличных диджитал-экранах и медиафасадах смогут наблюдать жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других городов», — сообщили в Роскосмосе, Петербурга в перечне нет.
По словам гендиректора медиахолдинга МАЕР Константина Майора, коммуникационные ресурсы и технические возможности компании позволяют обеспечить более 5,2 миллиарда визуальных контактов в месяц. Трансляции запусков российских ракет-носителей призваны информировать широкие массы о достижениях Роскосмоса и популяризировать профессии космической отрасли.