Запуск космических ракет в России будут транслировать на уличных экранах

Роскосмос подписал соглашение о сотрудничестве с медиахолдингом МАЕР, в рамках которого пуски космических ракет будут показывать на уличных экранах крупных городов РФ. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба госкорпорации.



Компания МАЕР как федеральный оператор имиджевой наружной рекламы будет информировать россиян о главных событиях в космической отрасли страны «в формате нового медиа», говорится в сообщении. По всей сети больших уличных диджитал-экранов и медиафасадов в разных регионах России будут показывать запуски космических кораблей, рассказывать о работе экипажей на околоземной орбите и передавать поздравления от космонавтов.