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    Запуск космических ракет в России будут транслировать на уличных экранах

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    Роскосмос подписал соглашение о сотрудничестве с медиахолдингом МАЕР, в рамках которого пуски космических ракет будут показывать на уличных экранах крупных городов РФ. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба госкорпорации.

    Компания МАЕР как федеральный оператор имиджевой наружной рекламы будет информировать россиян о главных событиях в космической отрасли страны «в формате нового медиа», говорится в сообщении. По всей сети больших уличных диджитал-экранов и медиафасадов в разных регионах России будут показывать запуски космических кораблей, рассказывать о работе экипажей на околоземной орбите и передавать поздравления от космонавтов.

    «За стартами российских ракет-носителей на огромных уличных диджитал-экранах и медиафасадах смогут наблюдать жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других городов», — сообщили в Роскосмосе, Петербурга в перечне нет.

    По словам гендиректора медиахолдинга МАЕР Константина Майора, коммуникационные ресурсы и технические возможности компании позволяют обеспечить более 5,2 миллиарда визуальных контактов в месяц. Трансляции запусков российских ракет-носителей призваны информировать широкие массы о достижениях Роскосмоса и популяризировать профессии космической отрасли.

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    РоскосмосЗапуск ракеты-носителя
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    Комментарии 27

    hedgehog_05 Апр 2024 в 17:19
    отличная идея. надо приучать население к виду ракет. чтобы не впадали в панику
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 17:03
    "Затем выступил руководитель отряда космонавтов Прогресс Анисимович Миловидов. Он сообщил об уникальном космическом эксперименте. Оказывается, около девяти месяцев тому назад космонавты Ракета и Гелий Солнцевы под наблюдением находящегося вместе с ними доктора Пирожкова произвели зачатие в состоянии невесомости и теперь со дня на день ожидают младенца, который, по мнению доктора Пирожкова, должен быть мальчиком. Они надеются родить его к 67-му съезду партии и уже заранее приготовили ему имя Съездий. Миловидов прочел радиограмму, присланную космонавтами: "Заканчиваем важный биолого- генетический эксперимент. Слава Гениалиссимусу. Солнцев, Солнцева, Пирожков".
    (С) В.Войнович "Москва 2042"
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