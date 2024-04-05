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    Несколько человек пострадали при детонации упавшего БПЛА под Ростовом. Они вели следственные действия

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    4 комментария

    Один из упавших в Ростовской области беспилотников взорвался. Детонация взрывного устройства произошла около полудня в Морозовском районе недалеко от аэродрома. По предварительным данным, пострадали восемь человек, которые проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Об этом сообщает губернатор области Василий Голубев.

    «Раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков», — отмечается в сообщении.

    Ведутся следственные действия.

    Минувшей ночью, по данным Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 44 беспилотника. Губернатор Голубев писал, что в Морозовском районе никто не пострадал, но был нанесен незначительный ущерб подстанции: из-за повреждения ЛЭП без энергоснабжения утром оставались около 600 жителей. Кроме того, в 16-квартирном доме выбило стекла в нескольких квартирах, а на частном подворье задело ограждение и хозпостройки. Жителям обещали помощь в восстановлении.

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    Атака БПЛААтака беспилотниковРостовская область
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    Комментарии 4

    Гость05 Апр 2024 в 14:24
    А чем детонация ои врывв отличается?
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 14:05
    Вопрос знатокам - чем отличается детонация от хлопка?
    +0−1
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