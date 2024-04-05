Несколько человек пострадали при детонации упавшего БПЛА под Ростовом. Они вели следственные действия

Один из упавших в Ростовской области беспилотников взорвался. Детонация взрывного устройства произошла около полудня в Морозовском районе недалеко от аэродрома. По предварительным данным, пострадали восемь человек, которые проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Об этом сообщает губернатор области Василий Голубев.



«Раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков», — отмечается в сообщении.

