Несколько человек пострадали при детонации упавшего БПЛА под Ростовом. Они вели следственные действия

Один из упавших в Ростовской области беспилотников взорвался. Детонация взрывного устройства произошла около полудня в Морозовском районе недалеко от аэродрома. По предварительным данным, пострадали восемь человек, которые проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Об этом сообщает губернатор области Василий Голубев.
«Раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков», — отмечается в сообщении.
Ведутся следственные действия.
Минувшей ночью, по данным Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 44 беспилотника. Губернатор Голубев писал, что в Морозовском районе никто не пострадал, но был нанесен незначительный ущерб подстанции: из-за повреждения ЛЭП без энергоснабжения утром оставались около 600 жителей. Кроме того, в 16-квартирном доме выбило стекла в нескольких квартирах, а на частном подворье задело ограждение и хозпостройки. Жителям обещали помощь в восстановлении.