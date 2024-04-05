Упавший БПЛА нашли рядом с нефтебазой в Подмосковье

Упавший ударный беспилотник обнаружили рядом с нефтебазой «Новоселки» в Подольском округе в Подмосковье, сообщает 5 апреля РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

БПЛА, по данным источника, упал вчера вечером. Детонации не произошло. Найдены крупные фрагменты. Специалисты увезли обломки в лабораторию для исследования. Эксперты, помимо прочего, определят его принадлежность.

MSK1 пишет, что дрон зацепился крылом за деревья и упал в 150 метрах от нефтеналивной базы, принадлежащей ЛУКОЙЛу. По словам главы ГО Подольска Григория Артамонова, пострадавших и разрушений нет, специалисты экстренных служб сработали оперативно.