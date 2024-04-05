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    Упавший БПЛА нашли рядом с нефтебазой в Подмосковье

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    Упавший ударный беспилотник обнаружили рядом с нефтебазой «Новоселки» в Подольском округе в Подмосковье, сообщает 5 апреля РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

    БПЛА, по данным источника, упал вчера вечером. Детонации не произошло. Найдены крупные фрагменты. Специалисты увезли обломки в лабораторию для исследования. Эксперты, помимо прочего, определят его принадлежность.

    MSK1 пишет, что дрон зацепился крылом за деревья и упал в 150 метрах от нефтеналивной базы, принадлежащей ЛУКОЙЛу. По словам главы ГО Подольска Григория Артамонова, пострадавших и разрушений нет, специалисты экстренных служб сработали оперативно.

    Минувшей ночью, по данным Минобороны, средства ПВО перехватили 53 беспилотника в пяти регионах России, больше всего в Ростовской области — 44 БПЛА.

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    Комментарии 1

    Гость05 Апр 2024 в 13:45
    чудо, деревья спасли
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