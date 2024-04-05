От ударов ВСУ по территории России с начала года погиб 201 мирный житель

В результате ударов ВСУ по российским территориям с начала 2024 года погиб 201 мирный житель. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, передает РИА Новости 5 апреля.



Речь идет о периоде с 1 января по 31 марта. «Исходя из данных, собранных службой посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД, <…> от ударов украинских боевиков пострадали 922 мирных жителя российских регионов. Из их числа ранение получили 721 человек, убиты были 201 мирный житель», — сказал он.



Наибольшее число атак ВСУ по мирным населенным пунктам в РФ было зафиксировано в период выборов президента России. По мнению Владимира Путина, это было сделано с целью сорвать процесс голосования и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях. Он напомнил, что около 95% ракет и снарядов противника уничтожается российскими силами ПВО, и подчеркнул, что безнаказанными эти удары противника «не остаются и не останутся». Враждебные акции в приграничных регионах он назвал бессмысленными с военной точки зрения и преступными с гуманитарной точки зрения.

