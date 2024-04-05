    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -6

    4 м/с, вос

    765мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.31eur100.07

    От ударов ВСУ по территории России с начала года погиб 201 мирный житель

    1282

    В результате ударов ВСУ по российским территориям с начала 2024 года погиб 201 мирный житель. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, передает РИА Новости 5 апреля.

    Речь идет о периоде с 1 января по 31 марта. «Исходя из данных, собранных службой посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД, <…> от ударов украинских боевиков пострадали 922 мирных жителя российских регионов. Из их числа ранение получили 721 человек, убиты были 201 мирный житель», — сказал он.

    Наибольшее число атак ВСУ по мирным населенным пунктам в РФ было зафиксировано в период выборов президента России. По мнению Владимира Путина, это было сделано с целью сорвать процесс голосования и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях. Он напомнил, что около 95% ракет и снарядов противника уничтожается российскими силами ПВО, и подчеркнул, что безнаказанными эти удары противника «не остаются и не останутся». Враждебные акции в приграничных регионах он назвал бессмысленными с военной точки зрения и преступными с гуманитарной точки зрения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ3

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close