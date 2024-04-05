Суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о ввозе бомб в иконах

Псковский областной суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о ввозе взрывчатки в православных иконах из Украины в Россию. Точное количество фигурантов пока неизвестно.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда 5 апреля, производство прекратили в отношении Хочбара Джамалова. В его перечне статей указывался пункт «в» части 2 статьи 226.1 («Контрабанда взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору»). Однако производство прекратили, «в том числе в связи с отзывом жалобы / представления», сказано в материалах апелляционной инстанции.

