Суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о ввозе бомб в иконах

Псковский областной суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о ввозе взрывчатки в православных иконах из Украины в Россию. Точное количество фигурантов пока неизвестно.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда 5 апреля, производство прекратили в отношении Хочбара Джамалова. В его перечне статей указывался пункт «в» части 2 статьи 226.1 («Контрабанда взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору»). Однако производство прекратили, «в том числе в связи с отзывом жалобы / представления», сказано в материалах апелляционной инстанции.
2 апреля стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная таможенная служба (ФТС) перекрыли контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки из Украины. В груз входили 70 кг взрывчатого вещества, «91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7». Всё это везли, как сообщается, по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. Также правоохранители задержали человека, подозреваемого в причастности к контрабанде.
По данным РИА Новости, речь идет о гражданине России и Молдавии Дмитрии Гратии. Агентство сообщало, что фигурант был задержан еще в январе, хотя известно о нем стало из сообщения ФСБ только в начале апреля. Сперва Гратия заключили под стражу на 10 суток, потом предъявили обвинение, продлили сроки следствия и арестовали уже на два месяца.
В апелляционную инстанцию дела Гратия и Джамалова поступили в один день — 7 февраля. При этом Гратию мера пресечения была оставлена без изменения, а по Джамалову прекратили производство, уточняет РИА.