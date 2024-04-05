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    Суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о ввозе бомб в иконах

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    2 комментария

    Псковский областной суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о ввозе взрывчатки в православных иконах из Украины в Россию. Точное количество фигурантов пока неизвестно.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда 5 апреля, производство прекратили в отношении Хочбара Джамалова. В его перечне статей указывался пункт «в» части 2 статьи 226.1 («Контрабанда взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору»). Однако производство прекратили, «в том числе в связи с отзывом жалобы / представления», сказано в материалах апелляционной инстанции.

    2 апреля стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная таможенная служба (ФТС) перекрыли контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки из Украины. В груз входили 70 кг взрывчатого вещества, «91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7». Всё это везли, как сообщается, по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. Также правоохранители задержали человека, подозреваемого в причастности к контрабанде.

    По данным РИА Новости, речь идет о гражданине России и Молдавии Дмитрии Гратии. Агентство сообщало, что фигурант был задержан еще в январе, хотя известно о нем стало из сообщения ФСБ только в начале апреля. Сперва Гратия заключили под стражу на 10 суток, потом предъявили обвинение, продлили сроки следствия и арестовали уже на два месяца.

    В апелляционную инстанцию дела Гратия и Джамалова поступили в один день — 7 февраля. При этом Гратию мера пресечения была оставлена без изменения, а по Джамалову прекратили производство, уточняет РИА.

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    Комментарии 2

    Гость05 Апр 2024 в 11:09
    так и не понял зачем так сложно везти несколько килограмм взрывчатки да ещё и один карл выстрел для рпг.
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 10:50
    Время красивых историй!
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