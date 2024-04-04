Обвиняемый в перевозке взрывчатки в иконах был арестован еще в феврале. Скорее всего, он из Молдавии

Привлекаемому за перевозку взрывчатки в иконах предъявлено обвинение с квалификацией о группе лиц по предварительному сговору. Скорее всего, речь идет о гражданине России и Молдавии Дмитрии Гратии.

Как сообщает РИА Новости 4 апреля, фигурант был задержан еще в январе, хотя известно о нем стало из сообщения ФСБ только на днях. Его сперва заключили под стражу на 10 суток, потом предъявили обвинение, продлили сроки следствия и арестовали уже на два месяца.

Агентство также публикует выдержку из апелляционного представления суда, судя по всему, это была жалоба адвоката на арест. Известно, что в перевозке бомб обвиняется Дмитрий Гратия. В тексте указано, что он гражданин другой республики. Скорее всего, речь идет о Молдавии.