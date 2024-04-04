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    Обвиняемый в перевозке взрывчатки в иконах был арестован еще в феврале. Скорее всего, он из Молдавии

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    11 комментариев

    Привлекаемому за перевозку взрывчатки в иконах предъявлено обвинение с квалификацией о группе лиц по предварительному сговору. Скорее всего, речь идет о гражданине России и Молдавии Дмитрии Гратии.

    Как сообщает РИА Новости 4 апреля, фигурант был задержан еще в январе, хотя известно о нем стало из сообщения ФСБ только на днях. Его сперва заключили под стражу на 10 суток, потом предъявили обвинение, продлили сроки следствия и арестовали уже на два месяца.

    Агентство также публикует выдержку из апелляционного представления суда, судя по всему, это была жалоба адвоката на арест. Известно, что в перевозке бомб обвиняется Дмитрий Гратия. В тексте указано, что он гражданин другой республики. Скорее всего, речь идет о Молдавии.

    Как ранее писала «Фонтанка», в груз входили 70 кг взрывчатого вещества, «91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7». Всё это везли, как сообщается, по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. Также правоохранители задержали человека, подозреваемого в причастности к контрабанде. Организаторы и соучастники будут объявлены в розыск.

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    Комментарии 11

    VVM196204 Апр 2024 в 10:01
    правоохранительные органы убедили, бога НЕТ . Иначе он бы точно помог.
    Но тут вопрос к этим органам, а как же оскорбление чувств верующих???
    +0−1
    Карабас Барабас04 Апр 2024 в 09:59
    Круто, виновных можно назначать из числа уже сидящих, это новое слово в юриспруденции позволит обеспечить 100% раскрываемость, а может и больше...
    +0−1
    Гость04 Апр 2024 в 09:55
    пятнадцать строгоча
    +0−1
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