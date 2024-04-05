Задело школу, детсад и ДК, в доме крышу пробило над телевизором. Губернаторы рассказывают о ночных атаках

О последствиях ночных атак беспилотников рассказывают утром 5 апреля губернаторы Курской и Белгородской областей. Никто не пострадал.
В селе Коровяковка (Глушковский район Курской области) в результате атаки двух украинских дронов-камикадзе повреждены четыре личных автомобиля и четыре домовладения: пробиты крыши, посечены окна, фасады и заборы, разрушены хозяйственные постройки. Об этом сообщает губернатор Роман Старовойт и обещает оказать собственникам имущества помощь.
В белгородской области под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района. В зданиях школы, детского сада и ДК выбиты окна, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Частично разрушены три частных жилых дома и хозпостройки, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
«Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал он.
Напомним, по данным Минобороны, ночью и утром силы ПВО уничтожили 54 БПЛА в пяти российских регионах. Больше всего в Ростовской области — 44 беспилотника.