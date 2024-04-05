    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    767мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.31eur100.07

    Задело школу, детсад и ДК, в доме крышу пробило над телевизором. Губернаторы рассказывают о ночных атаках

    2283
    6 комментариев

    О последствиях ночных атак беспилотников рассказывают утром 5 апреля губернаторы Курской и Белгородской областей. Никто не пострадал.

    В селе Коровяковка (Глушковский район Курской области) в результате атаки двух украинских дронов-камикадзе повреждены четыре личных автомобиля и четыре домовладения: пробиты крыши, посечены окна, фасады и заборы, разрушены хозяйственные постройки. Об этом сообщает губернатор Роман Старовойт и обещает оказать собственникам имущества помощь.

    ПоделитьсяПоделиться

    В белгородской области под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района. В зданиях школы, детского сада и ДК выбиты окна, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Частично разрушены три частных жилых дома и хозпостройки, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

    «Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал он.

    Напомним, по данным Минобороны, ночью и утром силы ПВО уничтожили 54 БПЛА в пяти российских регионах. Больше всего в Ростовской области — 44 беспилотника.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака БПЛААтака беспилотникаАтака беспилотниковБеспилотники в Курской областиОбстрел Белгородской области
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    Гость05 Апр 2024 в 10:42
    Бедные домики. Один - явно советских времен. Сейчас очень отчетливо понимаешь, что в СССР был рай....
    +0−0
    never mind05 Апр 2024 в 10:28
    Эти новости уже прекращают удивлять и затрагивать. И всё больше людей начинают понимать, кто на самом деле во всём этом виноват.
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close