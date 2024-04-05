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    В Ростовской области уничтожены более 40 целей, повреждена электроподстанция

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    8 комментариев

    В Ростовской области система ПВО уничтожила, по предварительным данным, более 40 целей в Морозовском районе, сообщил ночью 5 апреля губернатор региона Василий Голубев.

    «В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — отмечается в сообщении.

    Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о ликвидации беспилотного летательного аппарата в Энгельсе. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, по предварительной информации, не зафиксировано.

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    Комментарии 8

    Гость05 Апр 2024 в 09:58
    Чисто субъективно: большинству людей плевать сколько целей уничтожено 5 или 50... Гораздо важнее сколько пропустили...
    +2−0
    Гость05 Апр 2024 в 09:00
    по предварительной информации
    +1−3
    Гость05 Апр 2024 в 08:53
    Обломки пострадали ?
    +1−2
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