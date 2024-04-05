В Ростовской области уничтожены более 40 целей, повреждена электроподстанция

В Ростовской области система ПВО уничтожила, по предварительным данным, более 40 целей в Морозовском районе, сообщил ночью 5 апреля губернатор региона Василий Голубев.
«В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — отмечается в сообщении.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о ликвидации беспилотного летательного аппарата в Энгельсе. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, по предварительной информации, не зафиксировано.