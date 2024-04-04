РБК: в «мерседесе» племянника сенатора Геремеева нашли огнестрельное оружие

В багажнике автомобиля Mercedes-Benz сотрудники ДПС обнаружили семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон. За рулем находился племянник сенатора Сулеймана Геремеева — Иса. Об этом 4 апреля сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.
Издание обратилось за комментарием к помощнику депутата Госдумы Адама Делимханова — Татьяне Лазиной и получило такой ответ: «Он попал в небольшое ДТП, сотрудники ДПС незамедлительно прибыли и оказали помощь, проявили внимание и бдительность». По ее словам, Ису не задержали.
Проводится проверка.
Сулейман Геремеев служил в отряде спецназа «Терек», сенатором стал осенью 2009 года. Его другой племянник — Руслан Геремеев — один из предполагаемых организаторов убийства политика Бориса Немцова. Сенатор тоже фигурировал в материалах этого и других резонансных дел.
В 2020 году сенатор от Чечни награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»