РБК: в «мерседесе» племянника сенатора Геремеева нашли огнестрельное оружие

В багажнике автомобиля Mercedes-Benz сотрудники ДПС обнаружили семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон. За рулем находился племянник сенатора Сулеймана Геремеева — Иса. Об этом 4 апреля сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.



Издание обратилось за комментарием к помощнику депутата Госдумы Адама Делимханова — Татьяне Лазиной и получило такой ответ: «Он попал в небольшое ДТП, сотрудники ДПС незамедлительно прибыли и оказали помощь, проявили внимание и бдительность». По ее словам, Ису не задержали.



Проводится проверка.