Кремль объяснил, зачем наградил сенатора от Чечни Геремеева в годовщину убийства Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на критику награждения медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени сенатора от правительства Чечни Сулеймана Геремеева. Дядя фигуранта уголовного дела об убийстве Бориса Немцова, бойца Внутренних войск Руслана Геремеева был награждён 27 февраля, в пятую годовщину убийства оппозиционера.

Награда сенатору Геремееву объяснялась «большим вкладом в развитие парламентаризма и активной законотворческой деятельностью». Однако, по данным базы законопроектов на сайте Госдумы, за 10 лет сенаторства Геремеев выступил автором всего семи инициатив. Ни одна из них не прошла дальше первого чтения. Последняя инициатива — об увеличении штрафа «за нарушение пропускного режима охраняемого объекта» — вносилась пять лет назад и была отклонена из-за принятия аналогичного решения.



«Количество законотворческих инициатив вряд ли может быть окончательным критерием (деятельности сенатора. — Прим. ред.), потому что любой сенатор может принимать активное участие в разработке тех или иных инициатив, которые в дальнейшем инициируются другими сенаторами», — цитирует 2 марта «Интерфакс» объяснения Дмитрия Пескова.



Сулейман Геремеев Фото: с сайта wikimedia.org

«Только по количеству внесенных законопроектов судить об активности того или иного законодателя нельзя», — уточнил пресс-секретарь Владимира Путина.

Военный, служивший в отряде спецназа «Терек», Сулейман Геремеев стал сенатором осенью 2009 года. При этом полномочия его предшественника Умара Джабраилова истекали только в 2011-м. За несколько недель до назначения Геремеева вызывали на допрос по делу об убийстве экс-депутата Руслана Ямадаева, критиковавшего Рамзана Кадырова, напоминает «Новая газета».

Племянник сенатора Руслан Геремеев является одним из предполагаемых организаторов убийства политика Бориса Немцова. Оппозиционер был расстрелян 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля. Убийца шесть раз выстрелил в спину и голову бывшего вице-премьера правительства РФ.



С мая 2019 года Руслан Геремеев находится под санкциями США. МИД РФ назвал решение Минфина США «враждебным шагом».

Сенатор Геремеев тоже фигурировал в материалах этого дела. Ключи от гостиничных номеров сенатора находили в съемной квартире на окраине Москвы, где останавливались исполнители убийства Бориса Немцова, напоминает «Новая». Несмотря на это, Сулейман Геремеев не был допрошен ни в ходе следствия, ни в суде. Сенатор фигурировал и в других резонансных делах, в том числе косвенно в деле об убийстве журналистки Анны Политковской.

Руслан Геремеев после убийства вернулся в Грозный с предполагаемым киллером и вскоре покинул страну под видом конюха Рамзана Кадырова. В СК отказались от предъявления ему обвинений и назвали организатором убийства его водителя.

Награждение Сулеймана Геремеева государственной наградой в годовщину убийства Бориса Немцова дочь оппозиционера Жанна Немцова объяснила «реакцией на переименование площади в Праге перед российским посольством» (площадь в центре чешской столицы теперь носит имя Немцова — прим.ред.).

