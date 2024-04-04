Петербуржцы с подозрением смотрят на иконы после новости о заминированных реликвиях

Петербуржцы теперь не только крестятся, глядя на иконы. Самые бдительные горожане готовы расценить в ликах святых потенциальный источник опасности. Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, в полицию за последние сутки поступило сразу несколько таких «сигналов». Напомним, 2 апреля правоохранители опубликовали фото икон, в которых в Россию пытались ввезти взрывчатку и подготовленные к применению взрывные устройства. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили тогда в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.



Как писала «Фонтанка», в груз входили 70 кг взрывчатого вещества. Везли заминированные реликвии на автомобиле по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. Также был задержан человек, подозреваемый в причастности к контрабанде.



Можно предположить, что именно эта информация спровоцировала всплеск бдительности петербуржцев. Так, одна дама сообщила правоохранителям, что двое мужчин с черными рюкзаками якобы предлагали ей посмотреть иконы и взять с собой. По словам женщины, денег за реликвии не просили. После новости о взрывчатке это показалось горожанке странным.