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    Петербуржцы с подозрением смотрят на иконы после новости о заминированных реликвиях

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    16 комментариев

    Петербуржцы теперь не только крестятся, глядя на иконы. Самые бдительные горожане готовы расценить в ликах святых потенциальный источник опасности. Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, в полицию за последние сутки поступило сразу несколько таких «сигналов».

    Напомним, 2 апреля правоохранители опубликовали фото икон, в которых в Россию пытались ввезти взрывчатку и подготовленные к применению взрывные устройства. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили тогда в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

    Как писала «Фонтанка», в груз входили 70 кг взрывчатого вещества. Везли заминированные реликвии на автомобиле по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. Также был задержан человек, подозреваемый в причастности к контрабанде.

    Можно предположить, что именно эта информация спровоцировала всплеск бдительности петербуржцев. Так, одна дама сообщила правоохранителям, что двое мужчин с черными рюкзаками якобы предлагали ей посмотреть иконы и взять с собой. По словам женщины, денег за реликвии не просили. После новости о взрывчатке это показалось горожанке странным.

    А другой горожанин заподозрил неладное в иконе, которую увидел в витрине магазина на севере Петербурга. Мужчине показалось, что она такая же, как в новости о взрывчатке, а больше всего напугало, что на следующий день ее уже купили.

    Поступал также сигнал о «подозрительной» иконе в одном из петербургских бизнес-центров.

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    Иконы
    ЛАЙК1
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 16

    Гость04 Апр 2024 в 21:47
    Болгары восхитились подозрительностью петербуржцев
    +0−0
    Patriot Rossii Гойда04 Апр 2024 в 21:32
    А почему в Библии ничего про эти магическик картины - "иконы" ничего не написано?
    Ни в Ветхом Завете, ни в евангелиях Нового Завета.
    +0−0
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