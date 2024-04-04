В Петербурге впервые назначили штраф за нападение собаки на человека

Первый административный штраф за нападение собаки на человека назначили в Петербурге. Об этом 4 апреля в телеграм-канале сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь со ссылкой на городское Управление ветеринарии.



По словам парламентария, впервые за 10 месяцев после того, как вступили в силу изменения в КоАП об административной ответственности за нападение собак на людей или их имущество, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью, дело рассмотрели в пользу потерпевшего.



Местную жительницу оштрафовали на 10 тысяч рублей.