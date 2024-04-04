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    В Петербурге впервые назначили штраф за нападение собаки на человека

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    14 комментариев

    Первый административный штраф за нападение собаки на человека назначили в Петербурге. Об этом 4 апреля в телеграм-канале сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь со ссылкой на городское Управление ветеринарии.

    По словам парламентария, впервые за 10 месяцев после того, как вступили в силу изменения в КоАП об административной ответственности за нападение собак на людей или их имущество, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью, дело рассмотрели в пользу потерпевшего.

    Местную жительницу оштрафовали на 10 тысяч рублей.

    «Полагаю, что произошло это после привлечения внимания общественности к проблеме нападения собак на людей и не работающих норм действующей законодательной базы», — уточнил Андрей Рябоконь.

    Депутат Заксобрания подчеркнул, что в прошлом году 5 245 петербуржцев, каждый четвертый из которых — ребенок, обратились в больницы после укусов собак.

    Ранее «Фонтанка» вместе с юристами рассказывала о том, что делать, если на вас напала соседская собака.

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    Комментарии 14

    Гость04 Апр 2024 в 16:37
    Высылайте его домой в таджикистон.
    +1−0
    сVоих не бросаем04 Апр 2024 в 16:32
    с собаки 10000₽, а с хозяина сколько?
    +2−0
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