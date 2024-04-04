Российского борца Садулаева отстранили от Олимпиады из-за членства в «Динамо»

Информация о поддержке СВО и принадлежности к спортивному сообществу «Динамо» стала причиной недопуска российского борца вольного стиля и двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева на Олимпийские игры 2024 года. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе Международной федерации UWW.



Предварительно было известно, что Садулаев не сможет принять участие в отборочном турнире в Баку. UWW разрешила срочно заменить его на Алихана Жабраилова.

Садулаев, победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро в весе до 86 кг и чемпион в Токио, также является пятикратным чемпионом мира и четырёхкратным чемпионом Европы.