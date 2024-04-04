Российского борца Садулаева отстранили от Олимпиады из-за членства в «Динамо»

Информация о поддержке СВО и принадлежности к спортивному сообществу «Динамо» стала причиной недопуска российского борца вольного стиля и двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева на Олимпийские игры 2024 года. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе Международной федерации UWW.
Предварительно было известно, что Садулаев не сможет принять участие в отборочном турнире в Баку. UWW разрешила срочно заменить его на Алихана Жабраилова.
Садулаев, победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро в весе до 86 кг и чемпион в Токио, также является пятикратным чемпионом мира и четырёхкратным чемпионом Европы.
ТАСС со ссылкой на Федерацию спортивной борьбы России пишет, что решение о недопуске будет оспорено. Несмотря на отстранение от отборочного турнира, Садулаев сохраняет шансы выступить на Олимпиаде, уверены в федерации.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх — 2024 под нейтральным флагом. Однако в критериях допуска к летней Олимпиаде отмечается, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами могут выступать только в индивидуальном статусе нейтральных атлетов, без возможности представлять национальные команды.