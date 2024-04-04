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    В Киргизии объяснили, почему больше не обслуживают карты «Мир». Во всем виновата Латвия

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    28 комментариев

    Глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров объяснил причины прекращения обслуживания российской платежной системы «Мир»: национальным оператором выступает Межбанковский процессинговый центр (МПЦ), программное обеспечение для которого разрабатывала латвийская компания, передает ТАСС 4 апреля.

    Латвийская компания прислала письмо, в котором пригрозила отключить МПЦ, если Киргизия не приостановит обслуживание. Дело в том, что центр обслуживает также карты национальной платежной системы «Элкарт», их владельцев насчитывается порядка 4 млн. Глава кабмина подчеркнул, что решение принято, чтобы не поставить их «под угрозу».

    «Будет предпринят ряд механизмов и мероприятий. Нельзя будет их сегодня озвучивать»,— заявил Жапаров.

    На замечание одного из киргизских депутатов о том, что Россия — стратегически важный союзник страны, а подобные решения бьют по экономическим связям, Жапаров ответил, что банки продолжат работать между собой. 80% мигрантов отправляют деньги через Сбербанк.

    Также премьер рассказал, что в ближайшее время полетит в США, чтобы объяснить западным странам, что Киргизия находится в одном экономическом пространстве с Россией и прекратить торговые отношения со страной они не могут.

    Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля из-за введенных санкций со стороны США. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил оператор национальной платежной системы «Элкарт».

    Ранее оператор «Элкарт» сообщил, что Киргизия перестанет обслуживать карты «Мир», чтобы избежать вторичных санкций США.

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    КиргизияПлатежная карта Мир
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    Комментарии 28

    Гость04 Апр 2024 в 16:23
    Все юлят) Странное оно конечно все это состояние, пора уже определяться
    +0−0
    SERGEY11104 Апр 2024 в 16:16
    Маленькая Латвия нагнула наших дорогих братанов а те сразу же вприпрыжку кинули естественно по братски дорогих россиян - пункт 17.91. плана успешно выполнен .
    +1−0
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