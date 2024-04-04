В Киргизии объяснили, почему больше не обслуживают карты «Мир». Во всем виновата Латвия

Глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров объяснил причины прекращения обслуживания российской платежной системы «Мир»: национальным оператором выступает Межбанковский процессинговый центр (МПЦ), программное обеспечение для которого разрабатывала латвийская компания, передает ТАСС 4 апреля.
Латвийская компания прислала письмо, в котором пригрозила отключить МПЦ, если Киргизия не приостановит обслуживание. Дело в том, что центр обслуживает также карты национальной платежной системы «Элкарт», их владельцев насчитывается порядка
«Будет предпринят ряд механизмов и мероприятий. Нельзя будет их сегодня озвучивать»,— заявил Жапаров.
На замечание одного из киргизских депутатов о том, что Россия — стратегически важный союзник страны, а подобные решения бьют по экономическим связям, Жапаров ответил, что банки продолжат работать между собой. 80% мигрантов отправляют деньги через Сбербанк.
Также премьер рассказал, что в ближайшее время полетит в США, чтобы объяснить западным странам, что Киргизия находится в одном экономическом пространстве с Россией и прекратить торговые отношения со страной они не могут.
Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля из-за введенных санкций со стороны США. Об этом во вторник,
Ранее оператор «Элкарт» сообщил, что Киргизия перестанет обслуживать карты «Мир», чтобы избежать вторичных санкций США.