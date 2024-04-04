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    Путин: «Мы не переводим экономику на военные рельсы, у нас всё достаточно сбалансировано»

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    16 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент Россия не переводит экономику в режим военного времени. Как сказал президент на съезде Федерации независимых профсоюзов 4 апреля, в этом плане «всё у нас сбалансировано».

    «Мы концентрируем усилия, административный, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства. <...> Мы не переводим экономику на военные рельсы, всё у нас на данный момент достаточно сбалансировано, не отменяем никаких социальных гарантий работников, мы их полностью соблюдаем», — добавил Путин.

    Президент отметил, что в современных условиях важное значение приобретает всеобщая социальная ответственность.

    Ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшие два года из-за демографических проблем российская экономика будет испытывать дефицит кадров. Он подчеркнул, что важно повысить производительность труда, чтобы не привлекать зарубежных специалистов.

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    Комментарии 16

    Эд Хэммет04 Апр 2024 в 16:20
    Конечно не переводим. Уже давно перевели. 60% федерального бюджета идет так или иначе на силовиков и ВПК.
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 15:58
    Не надо рельс, не надо переводить... Просто скажите номер вашей галактики в спирали
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 15:49
    Достаточно для чего? 🤔
    +0−0
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