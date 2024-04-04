Путин: «Мы не переводим экономику на военные рельсы, у нас всё достаточно сбалансировано»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент Россия не переводит экономику в режим военного времени. Как сказал президент на съезде Федерации независимых профсоюзов 4 апреля, в этом плане «всё у нас сбалансировано».



«Мы концентрируем усилия, административный, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства. <...> Мы не переводим экономику на военные рельсы, всё у нас на данный момент достаточно сбалансировано, не отменяем никаких социальных гарантий работников, мы их полностью соблюдаем», — добавил Путин.

